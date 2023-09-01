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熱門關鍵字 : 颱風蘇拉 王怡然 區區有好校 莊子璇 新手爸媽 破毒強人 30＋減肥 MIRROR
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【颱風消息】明日學校繼續停課　即睇風暴下設施服務開放安排【不斷更新】

社會 20:26 2023/09/01

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熱門 颱風蘇拉 王怡然 區區有好校 莊子璇 新手爸媽 破毒強人 30＋減肥 MIRROR

超強颱風蘇拉接近本港。（梁偉榮攝）

超強颱風「蘇拉」來勢洶洶，十號熱帶氣旋警告信號現正生效，TOPick整合本地最新服務資訊。

明日所有學校停課

為確保學生安全，教育局宣布明日所有學校繼續停課。

明晚六合彩攪珠順延至周日舉行

馬會宣佈，由於颱風關係，原定於星期六（2日）舉行的六合彩攪珠（第23/099期）將順延至9月3日舉行，已購買的彩票仍然有效。

「幻彩詠香江」取消

今晚「幻彩詠香江」已告取消。

所有法院及審裁處聆訊延期

司法機構宣布，今日所有法院和審裁處的聆訊會延期。

CFA考試改期

考評局宣布，由於天氣惡劣，今日上午舉行的 Chartered Financial Analyst（CFA）考試將會改期。有關安排將由相關考試機構於日內公布。

受颱風影響，以下公共設施暫時關閉：

  • 上環港澳客運碼頭
  • 尖沙咀中國客運碼頭
  • 所有社署轄下福利服務單位、幼兒中心、提供課餘託管服務的中心、長者服務中心及包括庇護工場、綜合職業康復服務中心、綜合職業訓練中心及展能中心在內的日間康復服務單位
  • 入境事務處總部及轄下各分區辦事處、人事登記處和生死及婚姻登記處
  • 醫管局轄下所有普通科門診診所、專科門診診所、專職醫療及其他日間服務
  • 香港濕地公園
  • 所有衞生署診所（美沙酮診所除外）
  • 兒童社區疫苗接種中心及私家診所新冠疫苗接種站
  • 將軍澳新界東南堆填區

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記者：黃穎津

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