【天氣報告】天文台即將在凌晨2時40分改發8號風球

▲ 天文台預測，蘇拉將在明日稍後最接近香港。圖為今晚（31日）蘇拉移動路徑。（天文台截圖）

超強颱風「蘇拉」來勢洶洶，天文台表示，蘇拉明日（9月1日）稍後會相當接近本港，對本港構成威脅。天文台會在明日（９月１日）凌晨2時40分發出八號熱帶氣旋警告信號。預料本港明日（1日）日間天氣顯著轉壞，有狂風大驟雨，風勢猛烈。

今晚11時，蘇拉集結在香港之東南偏東約320公里，中心附近最高持續風速達每小時 205 公里。

受風暴潮影響，香港海水高度會於明晚接近午夜至星期六（9月2日）中午明顯上升，沿岸低窪地區可能出現嚴重水浸。風暴潮的影響視乎蘇拉掠過本港時的強度及位置。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

隨著蘇拉靠近廣東東部沿岸，本港今晚風勢逐漸增強及有幾陣驟雨。預料蘇拉會在未來一兩日繼續移向廣東東部沿岸，靠近珠江口一帶。廣東沿岸天氣轉壞，風勢頗大，有頻密狂風大驟雨及風暴潮，海有巨浪及湧浪。

而另一熱帶風暴「海葵」今日增強為強烈熱帶風暴。在晚上11時，海葵集結在沖繩島之東南偏南約560公里，預料向西北偏西移動，時速約22公里，移向琉球群島一帶。

按照各地氣象部門預測路徑，仍有相當變數，而在本港東面或西面登陸，風勢亦不一樣。若在香港東面登陸，受山勢阻隔，風力相對較低；若於香港南面掠過並在香港西面登陸，本港受到的風力不會顯著減弱，東南風更會把海水推向岸邊，造成風暴潮。

港府下午已召開跨部門記者會講述應變工作，天文台形容今次蘇拉威力與上次破壞力極強的「山竹」相若，若路徑及風力如預測一樣，天文台有機會改發10號風球，市民應留意最新情。