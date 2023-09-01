【香港小姐2023】港姐亞軍王怡然為孤獨精？　傳Lynn向王敏慈「借」朋友撐場

▲ 港姐亞軍王怡然為孤獨精？

今屆港姐雙料亞軍王怡然（Lynn）的是非愈來愈多！繼早前被揭其父母因於內地經營補習社，經營不善倒閉並「走佬」，舉家捲款逃至香港，後來Lynn又被指為「雙面人」，惹來網民熱議。

在港姐決賽過後播出的《2023香港小姐競選 Welcome Miss Hong Kong》節目，更傳出Lynn「無朋友」的說法。

【香港小姐2023】王怡然鬧人片網上瘋傳判若兩人 Lynn惡女上身：這甚麼態度呀！

Lynn問王敏慈「借」朋友？

Lynn與今屆港姐季軍王敏慈（Lovelle）相當老友，在港姐比賽期間一直互相扶持，Lovelle更疑似向Lynn「借出」朋友，為對方撐場面！

她在決賽過後播出的訪問節目中，獲兩位女性朋友陪同受訪，有網民在節目播出後指：「真的很多人都沒有發現嗎？賽後港姐家人接受訪問時，王怡然身後的家人朋友竟然是王敏慈的好朋友」。

有網民回應：「咁睇Lovelle好有義氣，Lynn無朋友連朋感友都借畀佢」、「你們看看是不是？如果是，怪不得當時這兩位說好開心王怡然和王敏慈都得獎了，還提到王敏慈，提了幾次，當時我還以為她們兩個這麼喜歡這對姊妹。」

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真相曝光

在網民貼出的相片、與翻查社交平台所見，當日出鏡的兩位Lynn的「朋友」與Lovelle有不少合照，其中一位與Lovelle屬北京中央戲劇學院的同學，感情要好。

而在當晚節目中，Lynn指兩位好靚的朋友到場，坐在Lynn身後、穿黑色長衣的女生說：「因為我們每次聽到王怡然和王敏慈兩位，我們都很開心，能夠互相幫助，互相一起進步，最後獲得成績，很高興」。

主持王鎮泉稱「都是很好的朋友」，該女生回答：「我們都是共同朋友」，即並不是傳聞的「借朋友」。

另一位朋友則對Lynn、Lovelle獲好成績感開心，看得出二人的成長。

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