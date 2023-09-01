【颱風蘇拉】不滿打工仔盼放打風假　港男狠批兩類人是垃圾

▲ 大家同不同意?

超強颱風蘇拉襲港，天文台預測香港天氣稍後轉壞，黃昏前後或會改掛更高風球，今日（1日）凌晨2時40分天文台台發出8號風球，打工仔多了1天「打風假」，不過有港男不滿很多網民都盼望打風放假，在網上討論區狠批指2類人是「廢物」、「垃圾」，帖文引來廣大網民留言。

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該港男在連登討論區以「其實要有幾失敗嘅人先會希望打風放假？」為題發文，狠批以下2類人是「廢物」、「垃圾」，「一係你係低層，15k（1.5萬元月薪）都冇嘅廢物」、「一係天生失敗，對社會冇貢獻嘅垃圾」。

由於港男用言強硬，所以引來網民留言，而大部份網民都不滿樓主言論，「我係搵40k up嘅垃圾」、「賺一日人工有咩唔好。」、「其實你可以照返工」、「你有你成功，我有我失敗，影響到你啲咩？」、「樓主有富人思維」、「平時個個都要返工，無啦啦一齊多日假可以聚下不知幾爽。」

▲ 天文台指香港的天氣稍後會急速轉壊。

其實颱風襲港期間有很多工種都需要返工，如紀律部隊、傳媒、醫護、酒店、公共交通職員、公共機構水電公司等。亦有很多人希望颱風襲港期間不要造成任何傷亡。

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責任編輯︰王明芳