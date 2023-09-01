  • 28°C
香港時間 : 2023901日 (週五) 12:09
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 颱風蘇拉 王怡然 區區有好校 莊子璇 新手爸媽 破毒強人 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【颱風蘇拉】蘇拉來襲大澳料周六水位升至3.8米　義工幫居民堆沙包搬雪櫃

健康 11:20 2023/09/01

分享：

分享：

熱門 颱風蘇拉 王怡然 區區有好校 莊子璇 新手爸媽 破毒強人 30＋減肥 MIRROR

蘇拉來襲大澳料周六水位升至3.8米，義工幫居民堆沙包搬雪櫃。

超強颱風蘇拉逼近香港，香港天文台預料周六(2日)中午前大澳水位可達至最高，達至約3.5米至3.8米。向來位處低窪的大澳往往首當其衝，出現嚴重水浸及海水倒灌景象。為了減低打風所帶來的影響，昨日（8月31日），當地一班街坊遂聯同不少義工組織發揮自救行動，協助當區居民搬沙包，以及將家中大型電器抬高。

最新影片:

TOPick診症室
【TOPick診症室】 頭痛可致命？ 醫生點評3大常見頭痛及成因

打風前夕，大澳不少街坊與義工均非常忙碌去準備防風措施。根據區議員余漢坤Facebook所上載的圖片，有不少街坊義工均非常有心，主動去幫助當區的有需要人士，如幫忙運送堆砌沙包、預先將家居電器搬到高處、並會協助年長居民到安全地方暫避。

離島區議員何紹基表示，大澳地區有數千名長者居住，當中90歲或以上的長者便接近百多個，目前已有約120至130多人被列於撤離清單上，已安排約10名行動不便的長者入住庇護中心。 他又說，以往曾有居住在棚屋的長者因地下水浸，而走到2樓避難，十分危險，隨時可能發生意外，因此各部門特別關注長者及居住在低窪地區居民的疏散工作。

點擊圖片放大
+5
+4

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【打風放假】超強颱風襲港8號波外傭冇假放？　風球下僱主必讀4大要點
17:40 2023/08/31
【打風放假】超強颱風襲港8號波外傭冇假放？　風球下僱主必讀4大要點
【打風必睇】「蘇拉」襲港儲糧必睇　營養師推介2大類可長放的健康食材 【附肉類貯存及解凍方式】
17:46 2023/08/31
【打風必睇】「蘇拉」襲港儲糧必睇　營養師推介2大類可長放的健康食材 【附肉類貯存及解凍方式】
【颱風蘇拉】「蘇拉」襲港前夕街市超市實況　菜檔趁打風狂加價菜心$40斤
18:32 2023/08/31
【颱風蘇拉】「蘇拉」襲港前夕街市超市實況　菜檔趁打風狂加價菜心$40斤

你可能感興趣

【打風放假】超強颱風襲港8號波外傭冇假放？　風球下僱主必讀4大要點
17:40 2023/08/31
【打風放假】超強颱風襲港8號波外傭冇假放？　風球下僱主必讀4大要點
【打風必睇】「蘇拉」襲港儲糧必睇　營養師推介2大類可長放的健康食材 【附肉類貯存及解凍方式】
17:46 2023/08/31
【打風必睇】「蘇拉」襲港儲糧必睇　營養師推介2大類可長放的健康食材 【附肉類貯存及解凍方式】
【颱風蘇拉】「蘇拉」襲港前夕街市超市實況　菜檔趁打風狂加價菜心$40斤
18:32 2023/08/31
【颱風蘇拉】「蘇拉」襲港前夕街市超市實況　菜檔趁打風狂加價菜心$40斤
健康問題 大澳 香港 離島

最高瀏覽

【颱風消息】消息：全港學校包括中小學及幼稚園明天將停課
14:54 2023/08/31
【颱風消息】消息：全港學校包括中小學及幼稚園明天將停課
【颱風消息】家居防風措施5招你要知　點解打風唔可以開冷氣？
18:13 2023/08/31
【颱風消息】家居防風措施5招你要知　點解打風唔可以開冷氣？
【颱風消息】天文台下午3時40分改掛三號波　即睇天文台掛波預測
14:59 2023/08/31
【颱風消息】天文台下午3時40分改掛三號波　即睇天文台掛波預測