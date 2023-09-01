【颱風蘇拉】蘇拉來襲大澳料周六水位升至3.8米　義工幫居民堆沙包搬雪櫃

▲ 蘇拉來襲大澳料周六水位升至3.8米，義工幫居民堆沙包搬雪櫃。

超強颱風蘇拉逼近香港，香港天文台預料周六(2日)中午前大澳水位可達至最高，達至約3.5米至3.8米。向來位處低窪的大澳往往首當其衝，出現嚴重水浸及海水倒灌景象。為了減低打風所帶來的影響，昨日（8月31日），當地一班街坊遂聯同不少義工組織發揮自救行動，協助當區居民搬沙包，以及將家中大型電器抬高。

最新影片:

打風前夕，大澳不少街坊與義工均非常忙碌去準備防風措施。根據區議員余漢坤Facebook所上載的圖片，有不少街坊義工均非常有心，主動去幫助當區的有需要人士，如幫忙運送堆砌沙包、預先將家居電器搬到高處、並會協助年長居民到安全地方暫避。

離島區議員何紹基表示，大澳地區有數千名長者居住，當中90歲或以上的長者便接近百多個，目前已有約120至130多人被列於撤離清單上，已安排約10名行動不便的長者入住庇護中心。 他又說，以往曾有居住在棚屋的長者因地下水浸，而走到2樓避難，十分危險，隨時可能發生意外，因此各部門特別關注長者及居住在低窪地區居民的疏散工作。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：羅嘉欣