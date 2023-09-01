【颱風蘇拉】超級颱風襲港有咩食？　12大連鎖餐廳颱風下繼續營業

▲ 8號風球下多間連鎖餐廳繼續營業。

超強颱風「蘇拉」逼近香港，天文台於今日（9月1日）凌晨2時40分發出8號熱帶氣旋警告信號。政府提早於昨日宣布停課，不少打工仔亦獲得颱風假。8號風球下食咩醫肚？TOPick整理了以下12間「打風餐廳」的營業安排，包括麥當勞、KFC、大家樂、譚仔等。

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麥當勞

全線250多間麥當勞大多都照常營業，只有以下12間分店就暫停營業，包括山頂廣場II、海洋公園、杏花邨II、跑馬地馬場、尖沙咀九龍公園、海港城、觀塘駿業街、黃金海岸、沙田馬場、葵涌亞洲貨櫃大廈、愉景灣及梅窩。而麥麥送外賣服務就會在8號風球下暫停服務。

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KFC

KFC分店堂食、外賣自取和「快脆拎」都會繼續提供服務（小西灣藍灣廣場、中環有餘貿易中心、九龍灣國際展貿中心及赤柱廣場分店除外），而外賣服務「快脆送」全線暫停，直至8號風球落波。

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吉野家

大部分吉野家分店在8號風球期間照常營業，而其他分店亦會在風球除下2至3小時內正常營業。吉野家還推出9月1至3日一連3日的全單8折外賣自取優惠，可用手機落單。

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PizzaHut

由於8號風球影響，部分分店將維持正常服務，按個別情況調整營業時間，外送服務將會暫停，但可在App落單外賣外取或到餐廳堂食。

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譚仔雲南米線

譚仔雲南米線大部分分店會照常營業，其facebook專頁有公布照常營業的分店，而部分分店將會休息，前往餐廳前最好先致電確認是否營業。

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譚仔三哥米線

譚仔三哥米線尚未公布今次打風安排，但過往在8號風球下，大部份分店都會照常營業，但部份分店會休息，建議先致電確認是否營業。

壽司郎

壽司郎暫未公布今次打風安排，但以往壽司郎打風期間都有營業，今年7月8號風球時壽司郎在facebook專頁公布，部分服務或食材供應可能會受阻，各分店盡力提供有限度營業，若食材供應影響到店舖正常營業，部分分店有可能會提早閉店，最新營業情況可參閱壽司郎APP。

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大家樂

大家樂8號風球下129間分店會照常營業，為安全起見，分店營業時間或會視乎風勢有所更改。9號風球或以上所有分店將會暫停營業。

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大快活

8號風球下大部分分店照常營業，但由於惡劣天氣影響，為確保顧客及一眾同事安全，有22間分店暫停營業。

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美心MX

美心MX在8號風球期間，大部分分店早上8時起照常營業，部分分店營業時間會有調整，網上落單可享9折優惠。如九號風球或以上，除了機場外，其他分店將會暫停營業。

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茶木

茶木多間分店亦在8號風球下照常營業，只有3間分店包括ISQUARE、企業廣場MegaBox及荃灣千色匯暫停營業。

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太興

根據以往打風情況，太興在8號及9號風球下，大部分分店都會照常營業，可吃燒味飯、小炒及住家小菜。

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責任編輯：林愛娜