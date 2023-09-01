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【颱風蘇拉】打風必煲5部日韓熱播劇　假面女郎+超異能族掀熱話原因

娛樂 10:21 2023/09/01

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熱門 颱風蘇拉 王怡然 區區有好校 莊子璇 新手爸媽 破毒強人 30＋減肥 MIRROR

《假面女郎》大熱。

超強颱風「蘇拉」殺到香港，今日黃昏前後或會掛9號或以上風球，接下來周末相信都是天氣不佳，大家留家不能出外，最佳娛樂莫過於煲劇，適逢近期多齣大熱劇集在串流平台上架，大可趁這個打風假期一口氣煲晒。

Netflix：

1/《假面女郎》

共7集的韓劇《假面女郎》，因內容尺度大、題材踩界，在韓國列為19禁，卻因此備受注目，劇集上架後，即成香港Netflix熱播榜冠軍。

當中最大賣點，是女主角「金貌美」同時由三位女演員合演不同時期，由樣子平凡上班族，再靠整容成為絕色美女，到中年成階下囚，展開連場大報復。

近期成熱話。

劇情涉及暴力、血腥、裸露、性侵等內容，原著漫畫十分激，真人版劇集保留踩界內容，但也加入更多社會現象，如男女不平等、辦公室生態、網絡欺凌現象，有另一番深度。

2/《火燒御手洗家》

日劇《火燒御手洗家》結集豪門及復仇兩大元素，女主角鈴木京香及永野芽郁，既是顏值擔當也是演技擔當，充滿魅力。

《火燒御手洗家》

故事講一心脫貧單親媽媽御手洗真希子（鈴木京香飾）攫奪院長之心，帶着兩個兒子再婚，嫁入御手洗家當少奶奶，永野芽郁飾的村田杏子，則密謀為媽媽報復，化身家政婦，揭開真希子作惡罪證！

3/《歡迎來到王之國》

由有「最美Idol」稱號的「少女時代」潤娥與韓國男團2PM成員李俊昊主演，俊男美女的愛情喜劇，題材又是最受歡迎的冷酷男總裁配甜美女下屬。

劇情簡單不複雜，一如韓劇常見公式，冷酷完美的總裁背後藏有童年創傷，遇上開朗且努力生活的基層女員工，得到救贖，通過有笑有溫情的鬥氣階段，兩人漸漸由了解萌生愛意，粉絲應百看不厭。

《歡迎來到王之國》

Disney+

4/ 《Moving超異能族》

超能力題材Disney+ 原創韓劇《Moving超異能族》上架後獲得全球激讚，成功刷新多項收視紀綠，被網民譽為韓版《復仇者聯盟》。

原創韓劇集結了趙寅成、柳承龍、韓孝周、車太鉉的實力演員，又有高允貞、李正河等年青人氣偶像，講述一個橫跨30年兩代超能力人命途多舛的故事，以強勁特效打造韓流超級英雄，現時只播出至第12集，全劇共有20集，更預告兩代異能人將集結對抗邪惡勢力，令人期待。

《Moving超異能族》

5/《惡鬼》

自首播後便大獲好評的驚慄懸疑韓劇《惡鬼》，結局更以全劇最高全國收視11.2%完滿落幕，成為同時段金土連續劇收視冠軍！著名編劇金銀姬的劇情鋪排，加上主角金泰梨與吳正世出神入化的演技，以及故事所隱含的訊息，成為今年韓劇頂流指標，是演技故事雙雙破頂的優秀韓劇作品。

《惡鬼》

金泰梨飾演受到惡鬼纏身而飽受折磨的女主角具散影，劇集早段演繹被惡鬼上身時展現的恐怖笑容、後段更要演繹假扮被惡鬼上身的具散影，以及假扮具散影的惡鬼，人鬼四層演技震撼觀眾，將劇集的鬼魅可怕氣氛推上頂峰，成為金泰梨的最新作表作！

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撰文 : TOPick柴犬出動

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