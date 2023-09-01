【MIRROR成員】姜濤發文盼大家做事三思而行　認藝人不等於要啞忍

人紅自然是非多，MIRROR人氣王姜濤自出道以來都備受關注，更捲入不少是非。近日有傳TVB與內地芒果TV合製的節目《聲生不息‧港樂季》將會開拍第二輯，隨即瘋傳參加者名單，當中姜濤竟然榜上有名，引起大批網民熱論。

【聲生不息2】姜濤被內地形容「受爭議的香港頂流」 驚現《聲生2》嘉賓名單網民覺得屬流料

傳參加《聲生不息2》受爭議

因在內地網上流出一張「《聲生不息》‧港樂第二季即將錄製」為題的擬邀陣容，當中以「受爭議的香港頂流」形容姜濤，而「久未出山的家族大姐」是林憶蓮；「粵語歌專業戶」是容祖兒；「真‧香港大熱歌手」是鄧紫棋（G.E.M.）等。

不過不少香港網民質疑可信性，笑指TVB與ViuTV豈會成為合作伙伴，尤其姜濤為皇牌藝人，故認為嘉賓名單並非是真的。

而且，姜濤在內地市場一直備受爭議，被指「紅不過羅湖」，評價表演不甚滿意，其顏值不及內地男藝人，更有網民狠批香港偶像一代不如一代。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

大家將心比心

未知由於是否太多評論關係，日前姜濤在社交網發文表示「謝謝大家對我的關心，我也接受某些人的道歉，我們可以對很多事情一笑置之，但希望我們在做任何事之前都三思而後行。」

▲ 姜濤發文。

同意Edan的言論

其實做藝人面對各界評論，「心臟」必需非常強大，近日呂爵安（Edan）剛完成3場個人演唱會，獲得一眾「爵屎」全程力撐的同時，有部份網民批評Edan在棟篤笑環節模仿隊友屬「恥笑」的行為，又指Edan未夠歌就開騷，再加上因曾公開與網民的對話截圖而被狠批「無品」。

Edan在IG發千字文作回應，他直言：「唔認同做藝人就要啞忍、就要硬食」。

而姜濤也感同身受，他留言道：「善意的批評可以接受，但我們絕對沒有理由去接受那些充滿惡意不負責任的聲音」。

加上今次姜濤再發文，足見他亦覺得做藝人不應啞忍，望大家能將心比心。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

最新影片推介： 何沛珈專訪

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R