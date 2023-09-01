【颱風蘇拉】8號風球下交通不便　好心車主北區義載5類街坊優先獲激讚

▲ 8號風球下交通不便，好心車主北區義載5類街坊優先獲激讚。

超强颱風蘇拉襲港，8號風球懸掛下各區交通不便，若遇緊急情況則難處理。有愛的是，本港有一名好心車主主動出post表示會在北區義載，不求回報優先服務5類街坊。有網民認出該車主並非首次在風球下義載，大讚「好人有好報」。

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車主凌晨在Facebook「上水人大聯盟」發帖，表示會在北區義載直至風球完結。其中，老人、小孩、孕婦、小動物、醫護人員獲緊急優先。另外，偏遠地區獨居長者如須食物、照明用品或飲用水，亦可與其聯絡。

從車主的主頁可見，這並非他首次義載。在對上一次颱風泰利吹襲時，或每次出現惡劣天氣，他都主動提出義載。而車主更在帖文中暖心喊話：

可以為你地服務係我嘅榮幸，謝絕打賞！

暖心善舉獲網民激讚

車主發文後，旋即引來一眾網民逾千個讚好，留言稱他是北區人的榜樣，北區街坊實在有福氣；也有不少人善意提醒車主，風球下出行要萬事小心，願「好人一生平安」。

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責任編輯：羅嘉欣