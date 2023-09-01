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【颱風蘇拉】擔心重演「山竹」重創悲劇　杏花邨車主泊街停車場「空無一車」

健康 12:00 2023/09/01

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熱門 颱風蘇拉 王怡然 區區有好校 莊子璇 新手爸媽 破毒強人 30＋減肥 MIRROR

擔心重演「山竹」重創悲劇，杏花邨車主全部泊在街，地下停車場「空無一車」。

超强颱風「蘇拉」襲港，很多車主都會趁打風前夕停泊好自己的愛車，避免受颱風打擊。有網民在網上貼出照片，指杏花邨車主全部將車輛停泊在街邊，相反地下停車場卻「空無一車」。照片曝光後引起網民的熱議，直言杏花邨停車場「一打風就變地獄停車場」。

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今日（9月1日）正懸掛8號風球，有網民於Facebook群組「車cam L（香港群組）」貼出車主全部駛出停車場，在室外停車的照片，並標出地點為「杏花邨」。

從照片中可見，居民樓之間的平台停滿了私家車，地下停車場卻沒有人停車。有網民則留言貼出照片指，上次超强颱風「山竹」襲港時，杏花邨連地面也全都浸水，不過亦有網民表示，「冇問題，起碼唔過車頂」。

惟另外有網民認出，樓主貼出照片的位置應為商場2樓外的平台，「浸晒個商場都未浸到呢個位，可以講話係杏花最安全地方」。

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2018年時，「山竹」襲港摧殘杏花邨，地底停車場嚴重積水致沒頂，遍地塌樹，磚頭沙泥積滿馬路、發泡膠等垃圾散落四周，足證山竹破壞力不容小覷。因擔心重演「山竹」重創悲劇，杏花邨車主不得已將車停在商場2樓外的平台。

點擊下圖睇當年杏花邨受「山竹」摧殘狀況：

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照片發出後，引起大量網民的熱議，不少網民表示「泊街好過俾水浸」、「見過鬼仲唔怕黑咩」。但亦有人指「正常人泊去其他室內停車場啦，打風先至嚟泊街係乜新玩法」，對此有網民回覆，「其實好多停車場滿咗」、「東區極少室內場，滿晒先無計泊街啫，有頭髮無人想做癩痢嘅」。

同時有不少網民擔心，停泊在室外或會被街邊的樹砸下來，「個天今次唔玩水浸，今次玩冧樹」、「冧樹有機會壓唔中，但係停車場一水浸就一定走唔甩」。

更多網民留言請看：

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責任編輯：羅嘉欣

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