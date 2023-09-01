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【東張西望】市民儲糧應對超強颱風　「蘇拉」來襲菜檔坐地起價貴3倍【有片】

娛樂 11:48 2023/09/01

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熱門 颱風蘇拉 王怡然 區區有好校 莊子璇 新手爸媽 破毒強人 30＋減肥 MIRROR

市民儲糧應對超強颱風！

超強颱風 「蘇拉」來襲，天文台於昨日（8月31）下午已宣布掛起3號風球，並已預告9月1日凌晨將會掛8號風球，市民當然需出動到街市、超級市場「掃貨」儲備糧食。 

昨晚（8月31日） 播出的《東張西望》，主持「貓仔」黎寬怡走訪街市、超市，有市民稱：「坐地起價，貴咗兩、三倍。」

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菜檔坐地起價

《東張西望》攝製隊到訪街市，指街市在當日早上約10時半已經人頭湧湧，而且蔬菜已經坐地起價，菜心20元一斤，比平常10元以下貴了一倍。

市民表示：「平時生菜14蚊兩斤，而家30蚊兩斤」、「坐地起價，貴咗兩、三倍。」、「驚打風無嘢賣，所以買多啲，平時菜心都係10蚊都唔洗，依家要20蚊，肉都貴咗，貴咗幾蚊」、「起碼買多一日，唔知聽日咩環境，有啲舖頭就好有良心，20蚊就兩斤（菜），有啲就真係加到20蚊一斤（菜）」。

另外，豬肉檔店員表示會在「掛波」期間正常營業，除非屠房沒有豬隻供應。

而在掛8號風球前，部分超市內的冷藏肉類已被掃清光。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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