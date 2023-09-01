【東張西望】裝修公司收錢快施工慢設計師帶錢失蹤　苦主們損失數百萬有家住不得【有片】

▲ 多名業主裝修遇騙子，損失慘重更有家住不得！

TVB資訊節目《東張西望》昨晚（8月31日）一集報道裝修工程騙案，裝修公司收錢快卻施工慢，最後設計師更帶錢失蹤，苦主人數多達十幾人，總涉金額達數百萬元。

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慘住雜物屋

兩名苦主分別找了同一裝修設計師為其家居進行裝修，被騙走金錢之餘卻換來破爛單位，損失慘重。

苦主李小姐本想為公屋單位進行大翻新，以日式風格裝修所住的單位。她透過舊同事認識設計師Jun，對方初時態度積極，博取李小姐信任後，去年11月與設計公司簽訂合約，並繳付一半訂金約10萬元。

▲ 苦主李小姐無奈遷回沒有任何裝修及傢俱的單位。（影片截圖）

由本來只有3個月的工程，卻被拖至長達半年，設計師最後更潛水失蹤。李小姐無奈遷回沒有任何裝修及傢俱的單位居住，雜物堆滿整個客廳，連床架、電視櫃也沒有，僅睡床褥及利用餐椅作桌子擺放手提電腦看電視。

李小姐裝修、傢俬連同租酒店、迷你倉費用，共損失約26萬元。

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利用假相威脅付維修費

而另一位苦主張太本打算將位於東涌的居屋裝修成美國懷舊風，施工4個多月依然溶溶爛爛，似足廢墟。

今年3月，張太遇上涉事設計師Jun，被對方真誠工作態度打動，付了一半訂金10萬元，對方更聲稱提供VR監控技術，讓客人了解施工進度：「VR監控係佢講嘅其中一個賣點，你哋唔使成日上去都睇到工程流程，唔知係咪佢個伏線，呃我哋咁樣！」

張太指對方將工程一拖再拖，直到6月才施工，對方更以假照片企圖再騙張太加付維修費用，還遭對方威脅：「你唔畀錢我冇人會幫你做嘢！」張太傢俬費、裝修及埋尾費用共損失約43萬元。

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前度騙財兼騙色

據知，現時涉事設計公司欺騙的苦主多達十幾人，涉及金額高達數百萬元。設計師Jun人間蒸發，設計公司人去樓空。

節目組聯絡裝修設計公司負責人楊小姐，楊小姐表示設計師Jun為其前度男友，受對方遊說開設公司後，男方將公司戶口變為自己戶口行騙，自己亦是受害者之一，已報警處理。

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