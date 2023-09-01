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【開心速遞】「安仔」周嘉洛回家即組新CP？　郭柏妍客串有驚喜網民集氣再回家【有片】

娛樂 12:32 2023/09/01

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熱門 颱風蘇拉 王怡然 區區有好校 莊子璇 新手爸媽 破毒強人 30＋減肥 MIRROR

觀眾集氣盼周嘉洛和郭柏妍組成《愛．回家》新CP。

TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》近日找來上位小花郭柏妍（Rosita）客串演出，Rosita飾演吳旺達土著，遠道來港追求安仔（周嘉洛飾），而離家多時的安仔亦終於回家！

安仔的前度Bonnie（林凱恩飾）早已移情戀上蔥頭（丘梓謙飾），不少網民都希望安仔也另覓新歡，大讚周嘉洛和郭柏妍外形合襯，希望二人組成新CP。

【開心速遞】郭柏妍客串《開心速遞》追周嘉洛　Rosita化身吳旺達土著首演喜劇

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觀眾盼郭柏妍再回家

《開心速遞》昨晚播至第2061集，找來首次拍攝喜劇的Rosita客串演出，網民都大讚Rosita造型搶眼兼有喜感，覺得她演得不錯。

網民紛紛留言表示想Rosita再出現於《開心速遞》，「郭柏姸好靚女，和安仔好襯。」、「互吹箭笑到肚痛！」、「今集好精彩！陳瀅躺住都中槍。」、「希望郭柏妍係安仔嘅新感情線。」、「郭柏研有驚喜呀！」

【破毒強人x香港小姐】郭柏妍淡妝獲讚具仙氣　港姐奪季軍星途比同屆冠亞軍暢旺【多圖】

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郭柏妍首演喜劇

Rosita昨天（8月31日）於IG分享拍攝花絮照，並寫道：

吳旺達的新娘 究竟我係咪丐幫幫主？⭕️ see ya tonite!

最新影片推介：何沛珈專訪

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Rosita早前接受TVB娛樂新聞台訪問表示很喜歡這個造型，「他們很用心去幫我設計這個造型。原本是有一個計，不過因為太大嚿而改了。不過有個小問題，就是它有點痕，長期用髮夾𢯎。」

她又大讚劇組的氣氛很好，又謂：「角色可能都會有點口音，因為不是中文，如何可以融入喜劇節奏，又表達到我想說的話。開心可以拍攝《愛‧回家》，嘗試喜劇的節奏，並會打少少。」

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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