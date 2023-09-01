【親子關係】黃重光醫生：父母不快樂會跨代遺傳給子孫　呼籲強化為人父母之道及精神心理健康

▲ 父母不快樂、經常吵架，會影響下一代也成為不快樂的人。（iStock圖片）

黃重光醫生在多年的臨床工作接觸的求醫者中，看到一個普遍的現象，是不快樂的父母，會令子女成為不快樂的小孩，他日組織家庭時也成為不快樂的父母，跨代傳下去。

他20年前曾接觸一個個案，陳先生是一家四口，兩夫妻是教師，有兩女。陳先生的父親並不快樂，而陳先生也自己負能量很多，從不言笑，陳太也感到很大壓力及壓抑，兩女很害怕父母的脾性，經常偷泣，一家關係並不融洽。

隔代不快樂

黃醫生指這是典型的現象。「今天不快樂、有心理困擾的小朋友，若得不到改善，長大後會成為了有心理困擾的成年人，若有下一代，自己便成為有心理困擾的父母，照顧小朋友便會出現很多問題，不懂得照顧，用錯方法。如是者，不快樂孩子的現象便一代一代傳下去。」

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他認為坊間很少思考這問題，但對家庭關係，以至社會整體精神心理健康，是極需要正視。因此，父母之道教育與強化父母的精神心理健康，必須同步進行，使我們得到一舉兩得的效果。

收千份問卷分析4大迷思

一直關注精神健康、臨床和培訓工作的黃重光醫生，於今年7月12至25日進行了「你是輕鬆、快樂、成功的父母嗎？」的網上問卷調查，旨在協助香港巿民反思有關父母之道的最重要觀念，以及自我評估在培育子女上的做法和壓力水平，成功收回了1,185份有效回應，他總結有4大迷思：

迷思1：在子女成長過程中，心理上最需要的不是愛是甚麼？

99%受訪者認為，在心理上子女最需要父母給他的是愛。黃重光醫生解釋，這結果顯示絕大部分的父母都傾向不斷付出，認為愛先於一切及大於一切，卻忽了親子關係中還有更重要的基礎元素——安全感，也是最大盲點。

他指，安全感其實比愛更重要。父母與子女相處必須先讓子女感到安詳，他們才會打開心窗，接受父母的愛。若父母不能為子女提供足夠的安全感，便會激發他的避險本能，造成父母愈愛子女，子女愈想逃避，親子關係愈差的遺憾後果。

「有媽媽為全心全意教仔女，索性把工作辭掉，但與仔女日夜相處，摩擦反而增加，令彼此關係不融洽，子女的情緒行為也變差。」所以在沒有安全感的關係基礎上，愛走不進子女的心，甚至會令子女反感。

▲ 父母對子女的影響是潛移默化，家長能以身作則，子女在不知不覺間模仿其價值觀、待人處事。（iStock）

迷思2：不要輸在起跑綫，還是要贏在起跑綫？

八成半以上訪者比較認同子女「不要輸在起跑綫」，黃醫生解釋這反映大部分父在培育子女上的考慮及安排，主要出於擔心子女會被別人比下去的負面想法或心態。

他認為正確的想法是「要贏在起跑綫」，因為人的大腦有無盡潛能，即使子女在各方面的起跑綫比較低，只要父母能夠培育他盡展大腦的潛能，有機會贏在起跑綫。

迷思3：子女「應該做的不做，不應該做的卻去做」？

約六成半受訪者為子女「應該做的不做（保持良好生活習慣、學習、自理），不應該做的卻去做（夜睡、只顧玩樂）」，黃醫生解釋，這反映子女的行為與父母的期望之間存在落差，意味著子女的生活方式可能已出現了更深層次的問題。

他引述世衛研究結果顯示，生活方式是單一決定身心健康和生活質素的最重要因素。

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迷思4：子女必然會出現反叛期或反判行為？

八成以上受訪者傾向認同，子女在成長過程中必然會出現反叛期或反判行為。黃醫生指，受訪者未必知道所謂的「反判期」並非來自子女本身，也沒有必然性。輕鬆、快樂、成功父的一個特徵是他們不會覺得子女有反判行為，因他們能夠與子女維繫良好親子關係，並對他發揮正確和有效的潛移默化作用，因此子女不會出現對抗父母的行為。

父母對子女應多給予正面肯定，對子女說「Yes」多於「No」。也需要去學習進修，因此參加相關講座和工作坊、閱讀有關書籍等，沒有「速食法」，有正確觀念和做法，對成為輕鬆、快樂、成功的父母尤其重要。

他說成功的父母都是做得輕輕鬆鬆的，他們令子女感到有安全感，彼此有良好的親子關係，作為子女好榜樣潛移默化，子女的大腦和精神得到正常發展，就事半功倍。

記者：周美好