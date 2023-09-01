【颱風蘇拉】10號風球恐來襲　市民奇招M巾貼玻璃【附成效拆解】

▲ 10號風球恐來襲市民奇招M巾貼玻璃， 專家拆解成效： 「米」VS「井」形大不同。

天文台預測，蘇拉在今晚至明早相當接近本港。根據過往颱風歷史，為怕玻璃被「吹爆」，不少市民均會在窗戶上貼上膠紙，網上更流傳圖片指有人以衛生巾代替膠紙貼窗戶。但究竟在窗戶貼膠紙是否真的有作用? 正確貼法又是如何? 哪種膠紙貼窗較佳？打風之後又如何去膠紙漬? TOPick將於下文為大家整理專家們的意見。

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每一次打風，市面均會出現膠紙搶購潮，近日網上便流傳一張「M巾貼窗」的圖片，懷疑有市民用奇招擋風防爆。照片一出，不少網民則笑言此舉成本十分貴，指「貼膠紙較化算」。

▲ 網上流傳一張「M巾貼窗」的圖片。(網上圖片)

貼膠紙不能防爆

港大機械工程學系副教授廖俊豪指，膠紙無論採用哪種貼法，窗上貼膠紙不會增強玻璃的結構，亦不能減低玻璃被吹裂的機會，但卻可以減低玻璃碎片散落，所以用保鮮紙濕水貼上玻璃，作用也一樣。

本港的玻璃窗一般可承受一定程度的風力，通常是有外力才會令玻璃破裂，例如小石、樹枝，甚至一些被吹起的雜物，所以玻璃貼上膠紙也不可減少破裂的機會，只能減少碎片四散的情況。

廖俊豪又指膠紙最重要是貼得平均，才能發揮減少散開的碎裂玻璃。膠紙貼得愈多，散出的碎片愈少，又強調：

玻璃要爛都無辦法，最緊要遠離危險的地方！

「米」字形方法

香港理工大學前機械工程學系工程師、人稱「港版伽利略」的盧覺強教授，建議用膠紙以「米」字形方法貼玻璃窗。他指出，「米」字形張貼，可改變干擾玻璃的自然頻率，即使大風致玻璃震盪，出現共鳴效應的機會亦減低，因此可以減低玻璃被強風吹裂的機會，即使破裂也不會碎滿一地。同時也更節省膠紙用量、窗口較為透光，適合一般家庭。

「井」字形方法

人稱「詹Sir」的香港專業驗樓學會會長、資深驗樓師詹濟南，則建議可以「井」字形張貼。他認為，此方法膠紙的分佈範圍較均勻，承受力及萬一爆窗後黏貼玻璃碎的能力都會較佳。不過詹Sir強調，貼膠紙防爆窗的作用有限，拉窗簾反而更安全。

「田 + 米」字形方法

有台灣媒體曾引述物理專家解釋，玻璃正確的貼法，是在中央先貼一個「田字型」，再貼對角線成「米字型」。這樣不僅能更有效保護玻璃窗，也能將颱風可能造成的危險降到最低。

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哪種膠紙貼窗較佳？

香港理工大學前機械工程學系工程師、人稱「港版伽利略」的盧覺強，以及香港專業驗樓學會會長、資深驗樓師「詹Sir」詹濟南；兩人皆建議使用牛皮膠紙最好。

牛皮膠紙：最硬身，彈性較高，膠紙結構較堅固

皺紋膠紙：彈性不高，遇水易甩

膠質封箱膠紙：質地較薄身

盧覺強補充，若是商店的落地大玻璃，牛皮膠紙可貼於向室外的一面，有助硬物細物吹襲時「擋一擋」；一般家居則貼於向室內一面已可以，建議用闊度1至2寸的牛皮膠紙。

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白電油WD-40助去膠紙漬

颱風過後需要移除膠紙，如何可以輕鬆去除膠紙漬？詹濟南教路，可到五金店買白電油，約20元一支（500ml左右），再用沾了白電油的布抹窗就可以輕鬆去除膠紙漬。不過，白電油屬易燃液體，他提醒市民要小心處理，可戴上手套抹窗。

另外，盧覺強則建議，可利用潤滑去銹油「WD-40」，在窗上噴一噴，用布抹就能去掉膠紙漬。

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責任編輯：羅嘉欣