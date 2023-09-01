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【四大才子】82歲蔡瀾近照曝光　坐輪椅現身馬來西亞狀態一般

娛樂 13:02 2023/09/01

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82歲「四大才子」之一的蔡瀾在今年3月突然宣布因抱恙暫停更新社交網，在4月時他自揭因摔跤，把股頸骨摔碎，隨後已由醫生更換金屬骨，不過他又稱此病「手尾很長」，故心情不佳，亦不想做任何事，日記亦將停止更新，自此消失於網上，至今未有再發文。

日前有內地網民在抖音分享片段，指在馬來西亞見到一位有很名的老先生，而他所指「老先生」竟然就是久未現身的蔡瀾。

【蔡瀾摔跤】蔡瀾上線回應網民祝福　日語留言：わかりました

近照曝光

不少網民皆認出片中的「老先生」就是蔡瀾，片段可見蔡瀾坐在輪椅上，後面有一位男士為他推輪椅，旁邊則有一個女士陪伴介紹。

蔡瀾的樣貌明顯比以前蒼老和消瘦不少，精神狀態一般，不過他依然四圍望，仔細聆聽該女士介紹，還在美食廣場視察食店。

由於馬來西亞天氣炎熱，見蔡瀾仍穿上厚身外套、長褲，還戴上圍巾，相當着重保暖。有網民留言感慨表示「蔡瀾老了那麼多」、「四大才子只剩下蔡老師了」。

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4月因摔跤停止更新日記

身為食神的蔡瀾近件不時撰寫「蔡瀾日記」分享飲食心得，得到不少網民支持。

不過蔡瀾自今年3月23日宣佈因抱恙而暫停更新數日，至4月16日才再度發文，蔡瀾只上載一張照片及簡單留言幾個字。

相隔兩日，蔡瀾自爆「我跌了一跤，把股頸骨摔碎了」，蔡瀾更透露入院做手術：「醫生即刻為我換了一塊金屬的，當今在醫院休養。這一病，手尾很長。」

蔡瀾同時預告日記未有歸期：「我心情也不佳，不想做任何事，請大家原諒。日記何時再續，也不去想了，請大家給我一個空間。日後再談。」

之後蔡瀾就一直未有近況，直至今次蔡瀾再度現身，而之前蔡瀾只是撐拐仗，惟現時蔡瀾已經要坐輪椅。

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香港四大才子

蔡瀾活躍於文壇多年，亦為著名食家。蔡瀾擅寫食經、遊記等散文，與金庸、倪匡、黃霑份屬好友，合稱為「香港四大才子」，可惜另外三人已相繼離世。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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