  • 28°C
香港時間 : 2023901日 (週五) 12:10
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 颱風蘇拉 王怡然 區區有好校 莊子璇 新手爸媽 破毒強人 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【颱風蘇拉】醫護8號波返工預約的士　備註加$100貼士求準時到司機咁反應

健康 11:38 2023/09/01

分享：

分享：

熱門 颱風蘇拉 王怡然 區區有好校 莊子璇 新手爸媽 破毒強人 30＋減肥 MIRROR

醫護8號波返工預約的士，備註加$100貼士求準時到。

超強颱風蘇拉襲港，天文台已在今日（1日）凌晨2時40分發出八號熱帶氣旋警告信號。在惡劣天氣下，仍有不少職業要如常開工，有的士司機在網上分享，指有醫護人員預約今早6時30分的士，註明願意支付100元小費，要求準時到達，而司機反應引來網民熱議。

最新影片：

活得健康啲
【活得健康啲】街頭小食熱量大比拼　營養師拆解6大邪惡陷阱

該名的士司機昨日（8月31日）於Facebook群組「的士乘客及司機行為分享區」發帖，上載一張的士預約平台的截圖，指有乘客昨日在打風前，提早預約9月1日上午6時30分，從馬鞍山大水坑村停車場前往沙田廣源邨廣楊樓，全程約3.2公里，並註明「請準時，醫護人員返工」，並表示會付100元小費。

不過，司機在帖文中表示「聽朝打風呀」，似乎不太想接單，結果惹來不少網民留言，「不如師兄講吓想收幾錢」、「仲想點？人哋都畀多$100，唔好貪得無厭」、「加5舊好唔好」、「咁你咪接囉，你唔接大把人接」。

打風返工可要求特別交通津貼？

根據勞工處《颱風及暴雨警告下的工作守則》，在一些惡劣天氣情況下（例如八號或以上颱風警告或 「極端情況」生效期間），不少公共交通會暫停或只提供有限度服務，僱主應為須往返工作地點的必要人 員提供交通津貼或支付實際的交通費用。 如必要人員因惡劣天氣導致沒有安全的公共交通服務往返工作地點，僱主須切實考慮為他們提供安全的接送。

上、下班期間受傷可要求工傷補償？

在八號或以上颱風警告生效期間，如僱員在上、下班期間（4小時內）遭遇意外受傷，僱主必須負起《僱員補償條例》下的補償的責任。僱員遭遇工傷意外後，應盡快向僱主以口頭或書面方式提交報告。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【颱風蘇拉】「蘇拉」襲港前夕街市超市實況　菜檔趁打風狂加價菜心$40斤
18:32 2023/08/31
【颱風蘇拉】「蘇拉」襲港前夕街市超市實況　菜檔趁打風狂加價菜心$40斤
【颱風蘇拉】「蘇拉」襲港家中必備罐頭　營養師推薦3款高鈣高纖低脂之選
19:02 2023/08/31
【颱風蘇拉】「蘇拉」襲港家中必備罐頭　營養師推薦3款高鈣高纖低脂之選
【颱風蘇拉】蘇拉來襲大澳料周六水位升至3.8米　義工幫居民堆沙包搬雪櫃
今日 11:20
【颱風蘇拉】蘇拉來襲大澳料周六水位升至3.8米　義工幫居民堆沙包搬雪櫃

你可能感興趣

【颱風蘇拉】「蘇拉」襲港前夕街市超市實況　菜檔趁打風狂加價菜心$40斤
18:32 2023/08/31
【颱風蘇拉】「蘇拉」襲港前夕街市超市實況　菜檔趁打風狂加價菜心$40斤
【颱風蘇拉】「蘇拉」襲港家中必備罐頭　營養師推薦3款高鈣高纖低脂之選
19:02 2023/08/31
【颱風蘇拉】「蘇拉」襲港家中必備罐頭　營養師推薦3款高鈣高纖低脂之選
【颱風蘇拉】蘇拉來襲大澳料周六水位升至3.8米　義工幫居民堆沙包搬雪櫃
今日 11:20
【颱風蘇拉】蘇拉來襲大澳料周六水位升至3.8米　義工幫居民堆沙包搬雪櫃
健康問題 網絡熱話 颱風 的士 司機 天氣

最高瀏覽

【颱風消息】消息：全港學校包括中小學及幼稚園明天將停課
14:54 2023/08/31
【颱風消息】消息：全港學校包括中小學及幼稚園明天將停課
【颱風消息】家居防風措施5招你要知　點解打風唔可以開冷氣？
18:13 2023/08/31
【颱風消息】家居防風措施5招你要知　點解打風唔可以開冷氣？
【颱風消息】天文台下午3時40分改掛三號波　即睇天文台掛波預測
14:59 2023/08/31
【颱風消息】天文台下午3時40分改掛三號波　即睇天文台掛波預測