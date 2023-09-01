【颱風蘇拉】醫護8號波返工預約的士　備註加$100貼士求準時到司機咁反應

▲ 醫護8號波返工預約的士，備註加$100貼士求準時到。

超強颱風蘇拉襲港，天文台已在今日（1日）凌晨2時40分發出八號熱帶氣旋警告信號。在惡劣天氣下，仍有不少職業要如常開工，有的士司機在網上分享，指有醫護人員預約今早6時30分的士，註明願意支付100元小費，要求準時到達，而司機反應引來網民熱議。

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該名的士司機昨日（8月31日）於Facebook群組「的士乘客及司機行為分享區」發帖，上載一張的士預約平台的截圖，指有乘客昨日在打風前，提早預約9月1日上午6時30分，從馬鞍山大水坑村停車場前往沙田廣源邨廣楊樓，全程約3.2公里，並註明「請準時，醫護人員返工」，並表示會付100元小費。

不過，司機在帖文中表示「聽朝打風呀」，似乎不太想接單，結果惹來不少網民留言，「不如師兄講吓想收幾錢」、「仲想點？人哋都畀多$100，唔好貪得無厭」、「加5舊好唔好」、「咁你咪接囉，你唔接大把人接」。

打風返工可要求特別交通津貼？

根據勞工處《颱風及暴雨警告下的工作守則》，在一些惡劣天氣情況下（例如八號或以上颱風警告或 「極端情況」生效期間），不少公共交通會暫停或只提供有限度服務，僱主應為須往返工作地點的必要人 員提供交通津貼或支付實際的交通費用。 如必要人員因惡劣天氣導致沒有安全的公共交通服務往返工作地點，僱主須切實考慮為他們提供安全的接送。

上、下班期間受傷可要求工傷補償？

在八號或以上颱風警告生效期間，如僱員在上、下班期間（4小時內）遭遇意外受傷，僱主必須負起《僱員補償條例》下的補償的責任。僱員遭遇工傷意外後，應盡快向僱主以口頭或書面方式提交報告。

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責任編輯：羅嘉欣