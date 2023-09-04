【寵物店長】爬蟲店另類「僱員」象龜店長　6歲珠嬌屬易危物種壽命可逾百年

▲ 爬蟲店店主Samuel說，來看過的人，都對這頭身體黑得發亮名為「珠嬌」的象龜店長讚歎不已。（攝影：何偉雄）

每當大家想起動物店長，似乎總是叫人聯想起海味舖或雜貨店的貓店長，但你們又可知道「店長」種類繁多？有一間位於太子區專售爬蟲類動物的店舖，店主Samuel的店長就來得與別不同，牠正是被列入《世界自然保護聯盟瀕危物種紅色名錄》易危物種的亞達伯拉象龜，來看過的人，都對這頭身體黑得發亮名為「珠嬌」的象龜店長讚歎不已。

笑言自己內向不懂應酬的Samuel，其實口若懸河，去年他在疫情下結婚後，添多了一分穩重，他和很多小朋友一樣，鍾愛動物源於小時候的興趣，在不停購買和飼養不同物種的過程中對動物愛惜起來。

「小時候放學很喜歡到金魚街逛個不停，家中養過很多動物，狗、倉鼠和刺蝟等，但自己特別對陸龜非常迷戀，還記得當年先斬後奏瞞著父母購買了一隻盾臂龜和豹龜回家，哈……可幸的是父母沒有多大反對，只是叮囑我照顧牠們不可以假手於人。」Samuel笑著說起飼養寵物龜的緣起。

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然而，養了不久，其中一頭豹龜便死了。「當時坊間飼養爬蟲的資料很少，縱使我很努力在網海搜尋，其實當時存在著不少錯誤資訊，加上在沒有經驗飼養下，其中一頭豹龜養不了多久便過身。經過這事後，我對自己暗暗許下諾言，日後再養任何動物，事前都要做足準備工夫，絕不可以再養死任何一隻動物。」

最易飼養的龜種

今天的Samuel已經是一間開業了4年爬蟲店的老闆之一，店舖由最初只售賣龜類，到現在守宮、蛇、甚至塊根類植物都有，但說到底大家只要一踏進店內走到最盡處的圍欄，總會被一個黑色會移動的「小山丘」吸引過來，這頭「小山丘」正是亞達伯拉象龜。

▲ 象龜BB和珠嬌來個體形上的對比，店長珠嬌今年6歲，仍然屬於幼體，成長的象龜可以長至80厘米﹗（圖片受訪者提供）

「店內原本有兩隻象龜店長，但另一隻實在太頑皮了，店內放養期間經常碰到不少物件，又撞爛了圍欄，最後被帶回家飼養，而留下來的『珠嬌』就正式榮升店長。」他解說。

的確，在石屎森林裏，大家的而且確難以得見大型的象龜，就算今年踏入6歲的珠嬌，牠離成年的龜還有一段很長的時間，所以性別還是未知之數，但唯一知道的是象龜幾乎是最易飼養的龜種。

▲ 象龜性格溫純，能和其他動物飼養。問Samuel飼養一對雌雄象龜是否很易繁殖？他說：「非常困難﹗」潛台詞是大家不須擔心家中有一家大細象龜的情況出現。 （圖片受訪者提供）

Samuel表示：「象龜體格強壯，牠們對溫濕要求沒那麼高，有很高的忍耐力，例如給牠們轉換居住環境，其他的龜種會因外來環境因素改變而產生壓力，會引發流鼻水或生病，象龜就沒有這個問題，我家的那隻有時在入秋下的15、16度仍舊活動自如，相比其他大型的龜種例如盾臂龜就已經不可以了。」

當然，象龜的好處還不止這樣，養龜經驗豐富的Samuel繼續說到：「我認為象龜是最聰明的龜，牠們認人快、溫純、不打架，更重要的是不易給小朋友嚇壞而生病，畢竟小朋友們有多頑皮和不受控，大家心裏有數，哈……」

▲ 象龜BB和珠嬌來個體形上的對比，店長珠嬌今年6歲，仍然屬於幼體，成長的象龜可以長至80厘米﹗（圖片受訪者提供）

快高長大

不過，話雖如此，想飼養象龜的朋友事前要有一點心理準備。

「象龜的售價頗昂貴，幼龜要過萬元一頭，基本的保暖設施和紫外光燈是必須的，雖然牠們只吃龜糧、乾草或水果（只可充當零食），但牠們長大得很快，可以在好短時間內就生長至2呎至3呎，在家中飼養就好像養了一頭金毛尋回犬般，加上壽命超過百年，要養牠可是一生一世的事情呢！」

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「珠嬌現在只有6歲，看著牠每天長大，由最初的BB到今天變成一頭大型動物，來到店裏的顧客看到牠都給予讚歎的目光，如果說牠給了我甚麼美麗回憶，我想飼養牠及令牠快高長大，就是我最大的滿足感。」

記者：何偉雄