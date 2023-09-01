【颱風蘇拉】3大颱風冷知識點解打風叫「掛波」？　揭開2、4至7號停用原因

▲ 打風「掛波」原來有段古，昔日更有齊1至10號風球。

超強颱風蘇拉來勢洶洶，今日（1日）凌晨2時40分「懸掛8號波」。按照現時預測路徑，蘇拉會在今晚至明早相當接近本港，天文台有機會「改掛」更高風球。為什麼打風會叫「掛波」？2號、4至7號風球為什麼消失？又有沒有留意10號風球原來無分風向？一於趁打風天看一看風球歷史！

最新影片推介：

昔日人手懸掛鐵製風球

每次打風大家都聽過「懸掛風球」、「掛波」等說法，「掛」是動詞，為什麼風球要掛的？天文台透過「政府新聞網」發布影片解釋，以往本港遭受颱風襲港時，需於信號站掛起鐵製風球信號，向市民告知颱風消息，「掛風球」因而得名。

天文台的一個鐵製風球約重25公斤，初期需以人手攪動懸掛，後來改為電動升降，惟過程並不簡單，要合兩人之力花上10多分鐘才能完成。天文台退休總科學助理馮國柱曾以「T」字型風球信號為例，1號風球是T字型鐵製風球，懸掛3號風球時，就要把T字型風球放下再倒轉掛。

我們要放下T字型，拆開掛繩後再調轉佢，駁上條繩後有一個同事會拉住，一路升上去再固定，可能要十幾分鐘才可做完這個步驟，天氣不好時都幾辛苦，如下大雨、刮大風，同事可能渾身濕透。

▲ 在昔日天文台颱風表可見有齊1至10號。（網上圖片）

香港60年代時最多有42個信號站，大部分設於警務處及海事處，由當值警員或海事處人員會負責懸掛及除下風球，其餘的信號站則由天文台科學助理當值。

逾百年前開設1號至7號風球

天文台指出，熱帶氣旋警告早於1884年起發出，最初使用鳴炮方式懸掛警告，但風炮要到颱風十分接近香港時才會發出，對市民的警示作用不太足夠。所以到1917年開始使用數字系統，信號由1號至7號，顯示熱帶氣旋的風向和風力。到1931年正式採用1號至10號的颱風信號。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

1號風球是戒備訊號，至今多年不變。2號及3號風球則相等於現時的3號風球，代表強風由兩個不同嘅方向吹襲；4號風球就指構成威脅，但對本港暫無影響；5號至8號風球則代表烈風，但從不同方向吹襲；9號代表烈風風力增強；10號風球則表示受到颶風吹襲。

不過，天文台及後發現，5號至8號均屬風力一樣的烈風，僅代表4個不同方向吹襲，市民常誤以為風力轉變；而4號風球則甚少使用，1930年代後期已停用。天文台最後於1973年整合，演變成今天的熱帶氣旋警告系統。

▲ 香港最後一個位於長洲的信號站於2002年關閉，「懸掛風球」變成歷史。（天文台網頁圖片）

10號波點解無分風向？

除了鐵製風球外，當年的信號站還安裝了紅、白、綠3色信號燈，方便遠方的漁船看到颱風信息。到70年代開始資訊發達，天文台陸續關閉信號站，而香港最後一個位於長洲的信號站，亦於2002年正式關閉，「懸掛風球」變成歷史。天文台也不再使用「懸掛」，改寫成「發出」颱風信號。至於「波」字則因為相等於廣東話中的「球」，所以大家習慣講「掛波」來形容颱風。

今次超強颱風蘇拉有機會令本港再度「懸掛10號波」，有人好奇為什麼8號波有分方向，10號則沒有呢？這是因為10號風球代表颱風風眼相當接近香港，已不需要再分風向了。

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：林綺玲