【賭王千金】為4歲愛女大搞Barbie生日party 修身成功何超盈罕曬一家三口全家福

▲ 何超盈為愛女荷包蛋搞了一個盛大嘅Barbie生日會慶祝女兒4歲生日。

已故賭王何鴻燊四房千金何超盈，在2019年8月28日為年輕7歲的哈佛學霸老公辛奇隆(Thomas)誕下囡囡「荷包蛋」辛阡覓，日前超盈與老公為愛女搞了一個以Barbie為主題的超夢幻生日party，主角荷包蛋穿上一條粉紅色的公主裙，萌爆！而場內亦配合主題以粉紅色為主布置，修身成功的超盈更在IG罕有地分享一家三口的全家福。

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超盈每年都會花心思為愛女荷包蛋舉行不同主題的生日會，過去兩年先後以《魔雪奇緣》生日應援車、藍白色童話城堡等等，今年則以大熱的粉紅Barbie為主題。從她分享的照片可見，生日會有多個靚靚的打卡位，包括一幅巨形粉紅色汽球牆、Barbie與Ken的巨大玩具盒、Barbie化妝專區、多個蛋糕外，更請了兩名外藉少女打扮成Babie表演，室外更設有泡泡吹氣滑梯，大、小朋友都玩得非常開心。

至於賓客方面，有同樣修身成功的前特首梁振英女兒梁齊昕、林恬兒等名媛外，還有圈內的莊思明、莊思華、彭慧中等，而大部份的賓客亦有跟足dress code以粉紅色打扮現身。

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責任編輯︰王明芳