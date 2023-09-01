【詐騙薪金】任職16間公司從不上班　OL扮見客詐騙薪金3年買到別墅

▲ 任職16間公司卻從不上班，詐騙巨額薪金。

無返工都可以賺到人工？中國一名女子近日被揭同時在16間公司就職，從沒上班，但會佯裝自己在見客，短短3間用騙來的薪金於上海買了別墅。

據中國媒體報道，中國警方近月破獲「職業騙薪群體」，這些人日常不上班，每日緊盯求職網站，通過偽造的精英學歷和完美履歷，加上數以百次的面試經驗，成為「面試之王」。獲得公司錄取後，他們卻不會上班，待試用期過後，公司將其辭退，這些人就會要求公司支付薪金。

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其中一名於杭州被捕的OL管悅（化名）與丈夫都是騙薪群組的「頂尖」成員，他們非常勤奮，管悅同時在16間公司入職，然而她從不真正上班，每次面試新公司時，她都會拍下照片發送到工作群組，假裝自己正在見客。

為免混淆公司，她更用一張A4紙記錄每間公司的入職時間、職位和工資賬戶。有時兩夫婦忙不過來時，會將就職機會賣給同行，從中分成。他們在短短3年間，用這些騙來的錢在上海買了別墅。而管悅被捕時，還在面試。

除了管悅夫婦，上海一間網路科技公司負責人劉健，在今年1月亦向警方報案，稱公司遭到8名員工騙薪。去年公司急需招聘業務員推廣新產品，很快就有8人同時前來應徵，他們的履歷很光鮮，有在一些大型企業的經歷，還有很多「優質客戶名單」，因此公司決定聘用他們。

然而，這些人入職3個月都是零貢獻，試用期後公司決定辭退他們，8人彷彿早有準備，要求支付全部薪水才肯離職，公司無奈妥協。不過，其中一名涉事員工誤發一張圖片在公司群組，是從其他公司離職的證明，但上面的時間竟然和他們在這裡上班的時間重疊，令負責人產生懷疑，最終揭發他們還在另一間公司入職，同時賺取兩份人工。

今年3月，浦東警方在上海及外省市逮捕53名疑犯；7月再逮捕108人；8月又陸續抓獲11人。警方發現，這些人大多口才非常好，而且具備一定的金融專業知識，對行業也比較熟悉，能夠輕易獲取面試官的信任。據警方初步推算，中國類似的騙薪群體至少有700至800人，至今騙取了高達5,000多萬元人民幣薪金。

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責任編輯︰王明芳