【野蠻乘客】巴士埋正站開門仍捱鬧　野蠻乘客因1事上車指罵車長

▲ 近日一名港男在網上發文，表示巴士車長埋正車站開門上落客，卻遭不願多走幾步到車站上車的老翁指罵。

近日有港男在社交平台上發文，表示有巴士車長竟因駛至車站開門上落客而挨罵。事緣一名老翁當時拖著買餸車，不願按規矩走到巴士站前排隊，最終因為要多走幾步，排隊上車而不滿，繼而指罵車長。

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該名港男8月20日在Facebook群組「馬鞍山之友2.0」發文，指出事發時巴士「埋正站上落客」，做法實屬正常。然而涉事老翁上車後便對著車長指罵，聲稱「老人家拖住買餸車唔方便」，疑似因為嫌買餸車重，不肯走到巴士站排隊，並責怪車長未有對他特別遷就。

樓主批評老翁無理取鬧，指他「唔識排隊又喺度嘈」、「你排啱隊咪得囉」，並指出巴士車長並非「老奉」受氣，

啲司機一日對住過千個客，受得幾多次？鬧人之前反省下自己先啦老人家。

帖文發布後，網民紛紛留言指「好多野蠻廢老，自己永遠都係啱，人哋永遠都係錯」、「香港嘅廢老多到嚇死你」、「老鬼不尊重人」，亦有人指出老翁的行為可以報警舉報，「行車時騷擾司機已經拉得」。

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責任編輯：羅嘉欣