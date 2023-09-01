  • 27°C
香港時間 : 2023901日 (週五) 13:42
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 颱風蘇拉 王怡然 區區有好校 莊子璇 新手爸媽 破毒強人 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【小一報名】直資名校拔萃男書院附屬小學　9月2日至6日接受2024學年小一申請

中小學 12:18 2023/09/01

分享：

分享：

熱門 颱風蘇拉 王怡然 區區有好校 莊子璇 新手爸媽 破毒強人 30＋減肥 MIRROR

拔萃男書院附屬小學每年都吸引大批家長為兒子報讀。（經濟日報資料圖片）

拔萃男書院附屬小學（下稱男拔附小）是直資一條龍名校，一直深受家長歡迎。該校將於9月2日至6日接受2024/25學年小一入學申請。男拔附小學位競爭激烈，每年有逾3000人報考，爭奪150個學位，即平均20人爭一個。家長若有意為孩子報讀，可以及早準備。

最新影片：

TOPick一分鐘
【TOPick一分鐘】麥詩敏以最靚狀態約會　前TVB主播分享外貌急救法

根據男拔附小網頁資料（按此連結），學校將接受2024/25學年小一入學申請，網上報名日期為9月2日上午9時至9月6日下午5時。所有申請者都會獲邀參加在10月中舉行的首輪面試，校方會在9月底通知家長有關面試詳情。

2024/25年度家長簡介會影片將於9月2日上午9時上載至學校網頁，家長可於當日上午9時至晚上9時觀看。

男拔附小是全日制直資英文小學，提供150個小一學額，作為一條龍學校，男拔附小的小六學生只要成績及表現符合學校基本要求，將毋須再經考試或參加升中派位，直升拔萃男書院，故吸引大量家長慕名為兒子報讀。

學校全年學費為$53,140，分10期繳交。該校設有獎學金，獎勵學科成績優異或在體育、音樂、藝術等方面有出色表現的學生。

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：林愛娜

小一派位 拔萃男書院附屬小學 拔萃男書院 小學 中小學教育

最高瀏覽

【颱風消息】消息：全港學校包括中小學及幼稚園明天將停課
14:54 2023/08/31
【颱風消息】消息：全港學校包括中小學及幼稚園明天將停課
【颱風消息】家居防風措施5招你要知　點解打風唔可以開冷氣？
18:13 2023/08/31
【颱風消息】家居防風措施5招你要知　點解打風唔可以開冷氣？
【颱風消息】天文台下午3時40分改掛三號波　即睇天文台掛波預測
14:59 2023/08/31
【颱風消息】天文台下午3時40分改掛三號波　即睇天文台掛波預測