【香港小姐2023】港姐冠軍莊子璇惹公關災難　Hilary一句話焫㷫內地網民

▲ 今屆港姐是非纏身！

《2023香港小姐競選》最終由一直是大熱的莊子璇（Hilary）奪得冠軍，可是同時外間對其獲獎有反對聲音，同時有傳有佳麗不滿賽果，對莊子璇冷嘲熱諷。

日前，莊子璇接受媒體訪問，她因其中一句話焫㷫了內地網民，釀成公關災難！

【香港小姐2023】父為福建社團會長獲讚「骨幹成員」 莊子璇奪冠為同鄉爭光鄉親興奮跳舞慶祝

莊子璇引發公關災難

日前，莊子璇被傳媒問到今屆佳麗是非纏身，她當時就回答指可能有內地直播、多了內地觀眾所致。即是她把責任推向內地觀眾！

這則報道也受內地網民所關注，留言討論：「怎麽都喜歡甩鍋給內地，內地人好欺負？」、「拿了不屬於自己的東西，香港觀眾也覺得你不配」等，更指不歡迎莊子璇到內地發展。

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莊子璇：會努力盡力不停去學習

莊子璇在當選後，曾在IG發文分享感受，她提到：「經歷咗差唔多3個月嘅歷程

有開心有唔開心 亦都有大大小小嘅誤會出現 我未必可以一一解釋清楚 但我深信

只要繼續做好自己 總會有人明白自己......我知道呢刻未必能夠得到所有人嘅認同

但我會努力盡力不停去學習 如果我有不足 請大家繼續提醒我 我會改善自己 正視自己 唔會自滿 希望終有日可以令大家認同我」。

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