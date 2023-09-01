【超市優惠】本周惠康萬寧7-11優惠　焦點：MOVENPICK雪糕、雪葩$100／5盒

▲ 本周惠康萬寧7-11優惠，焦點有100毫升MOVENPICK雪糕、雪葩$100／5盒。（DFI零售集團提供）

本周超市優惠，焦點有7-Eleven 各款MOVENPICK雪糕 / 雪葩100毫升$100／ 5盒，購買Movenpick雪糕 / 雪葩100毫升一盒可獲印花1個，儲齊6個印花可免費兌換一盒。萬寧個人護理產品買3件滿$99送寶礦力水特 4 x 350毫升。惠康買1排獅球嘜3支裝花生油3x900毫升，送總值$51.8禮品。

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惠康優惠：優惠期: 1/9/2023 – 7/9/2023

新紀元卵白蛋／啡蛋10隻裝，$48/2盒

各款3-5包裝即食麵買2袋9折

買2盒精選月餅，送紅／白酒及8倍yuu積分

阿波羅各款雪糕／雪條3-6件裝，$53.8/2盒

唯潔雅珍寶／愛琴海3層衛生紙，$59.9/2條，送抽取式廚房紙3包裝

優惠期: 1/9/2023 – 3/9/2023 （只限3天）

李錦記舊裝蠔油孖裝禮袋，$68/袋，送鮑魚撈飯／撈麵

旋風激抵優惠 - 激抵大贈送（優惠期: 1/9/2023 – 7/9/2023）

買1排獅球嘜3支裝花生油3x900毫升，$102.9/排 ，送總值$51.8禮品

萬寧優惠：

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優惠期：1/9/2023 - 31/10/2023

由2023年9月1日至10月31日，成功登記日起計，於星期一至四憑已登記及綁定yuu應用程式之恒生信用卡於萬寧門市或網店、GNC專門店單一簽賬淨值滿500元，可賺取額外8,000yuu積分，其他恒生信用卡客戶亦可獲高達$40 +Fun Dollars回贈；於星期五、六、日簽賬滿同樣金額更可賺高達12,000yuu積分，其他恒生信用卡客戶亦可獲高達$60 +Fun Dollars回贈。

優惠期：1/9/2023 - 7/9/2023

多款產品現正進行優惠：

個人護理產品買3件滿$99送寶礦力水特 4 x 350毫升

指定高潔絲產品買1送1

舒適達專業抗敏護齦／強化琺瑯質單支裝牙膏買2件85折

舒適達單支裝牙膏買2件送紡優美5合1洗衣珠（玫瑰）6粒裝3件

舒適達／牙齦適／保麗淨口腔護理產品買滿$149送維他奶原味鈣思寶9包裝1件

指定染髮產品買第2件半價， 買滿$128送維他冷泡無糖烏龍茶六包裝

指定健髮產品買第2件半價， 買滿$128送維他冷泡無糖烏龍茶六包裝

指定沐浴產品買第2件半價

指定護膚產品買第2件半價

7-Eleven優惠：

【$13／件】易極無糖薄荷糖強勁薄荷 / 超強薄荷 / 冰涼薄荷 / 清香薄荷 / 黑加侖子 / 冰極檸檬 / 青蘋果 / 青檸 / 士多啤梨 / 西瓜味30-34克（優惠期：30/8/2023 – 5/9/2023）

【$8／支】可口可樂 (原味 / 無糖 / 加系) / 雪碧 (原味 / 無糖青檸味) / 芬達橙味汽水 / 玉泉忌廉梳打 / 玉泉+C有汽檸檬味汽水500毫升 / 玉泉青檸味有氣水 / 梳打水410毫升（優惠期：30/8/2023 – 5/9/2023）

【$8／罐】生力清啤500毫升大罐裝（優惠期：30/8/2023 – 5/9/2023）

【$100／ 5盒】MOVENPICK雪糕 / 雪葩100毫升（各款）- 購買Movenpick雪糕 / 雪葩100毫升一盒可獲印花1個，儲齊6個印花可免費兌換一盒（優惠期：1/9/2023 – 5/9/2023）

【$68／5件】樂天涼快沙冰（各款）/ "爽"冰凍甜品杯（各款）/ 雪見大福雪米滋（各款）/ 宮田雪糕筒（各款）/ 固力果巨型甜筒（各款）（優惠期：1/9/2023 – 5/9/2023）

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責任編輯：陳麗娜