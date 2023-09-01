【有洋蔥】母離世父再娶被趕出門　女大生奮鬥6年事業有成回家悉真相痛哭

▲ 子欲養兒親不在。

內地一名男子喪妻再娶，女兒因為有了一名繼母，之後家中的情況一切變了，男子更在女兒18歲讀北大的時候趕她出家門，及後女兒事業有成回家後，才揭發爸爸趕走她的真相，頓時崩潰痛哭。

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綜合陸媒報導，女生的母親在她2歲時離世，爸爸不斷拒絕再娶，就算親友介紹也不為所動，堅持一個人扛起整個家，還一度打兩份工養家，怎料這名好爸爸在女兒的中學時再娶，爸爸要女生叫繼母「阿姨」，而且態度變得非常嚴厲，還要跟繼母學習所有家事，女生覺得被爸爸背叛，開始怨恨爸爸和繼母。

直到18歲那天，女生要到北大讀書，爸爸跟她說:

妳已經是可以獨立生活的成年人了，我不再有扶養責任與義務，這1萬塊足夠在大城市待一段時間，以後妳的生活費、學費自己賺，賺不到就退學，爸爸不會跟妳有任何關係，所以沒必要打電話，爸爸不會接。

女生感到十分氣憤更激動落淚，她覺得爸爸為了繼母而拋棄她，及後她畢業後，找到了高薪工作，整整6年的時間沒有回過家，女生在事業有成後決定回家一趟，想爸爸看到她的成就，而覺得後悔，「為了讓爸爸更羨慕與忌恨，特地挑對方65歲生日當天回家」，怎知一到竟發現「家荒廢了」，後來從鄰居幫助下找到鄰鎮的繼母，才知道「爸爸病逝了」。

▲ 女生回家後驚悉真相，掩面痛哭。網上圖片

真相大白

繼母將事實和盤托出，原來當年全部是一場戲，她為了報恩而配合演了趕出家門的戲，因為當時女生的爸爸已經患癌，又沒錢醫療和付學費才出此下策，讓女子學會獨立。且雖然從沒打電話給女兒，但女生父親只要身體還可以，就會坐巴士到北京遠遠偷看女兒，這溫柔卻無比殘酷的事實，讓女子自責過去看不懂爸爸用心，如今想回報卻來不及了。

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責任編輯︰王明芳