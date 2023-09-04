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【小一報名】直資名校聖保羅男女中學附屬小學　9月4日起接受申請詳列兩輪面試重點

中小學 09:00 2023/09/04

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聖保羅男女中學附屬小學於9月4日起接受小一入學申請。（經濟日報資料圖片）

傳統直資名校聖保羅男女中學附屬小學將於9月4日起接受小一入學申請，並於9月5日舉辦簡介會，校方列明兩輪面試內容及重點，有意為子女報讀的家長可以留意。

據學校網頁資料（按此連結），聖保羅男女中學附屬小學設有150個小一學額，該校將於9月4日上午9時至9月8日下午4時接受小一申請，所有申請表均須透過網上系統遞交，報名費用為75元。網上申請時須提交以下文件：

１. 申請人最近期之成績表副本。

2. 附有學生照片之幼稚園在學證明副本，例如學生手冊附照片之資料頁或附照片之學生證。

3. 如父 / 母為畢業生，請提交本校小學 / 中學發出之畢業證書副本。

4. 其他參考資料(例如比賽獎項、興趣班證書等)並非必要文件，如欲提供，不能超過兩版（A4 紙）。截止報名之後不再接受補交資料。

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設兩輪面試

學校設有兩輪面試，所有申請人均獲首輪面見機會，當中約300名表現良好的申請人可進入第二輪面見。面見將於10月至12月期間進行，並透過電郵通知。甄選準則主要視乎申請人各方面的表現，包括溝通能力、專注能力及待人接物的態度等。兩輪評核分數獨立計算，取錄主要取決於第二輪評核表現，第一輪佔30%、第二輪佔60%。

家長簡介會

校方將於9月5日(星期二)下午5時30分至6時30分，於學校禮堂舉行申請人家長簡介會，毋須預先登記，但不設訪客車位，須利用公共交通工具到學校參與。

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責任編輯：林愛娜

收生面試 聖保羅男女中學附屬小學 小一派位 中小學教育

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