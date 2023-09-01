【香港小姐】黃嘉雯池邊派對「偷食」大解放　戀富二代後神采飛揚狀態極佳【多圖】

▲ 黃嘉雯池邊派對「偷食」大解放，盡騷驕人身段獲激讚。

現年29歲的港姐冠軍黃嘉雯去年初與外籍男友分手，今年7月被爆秘撻富二代Jordan，二人被發現外遊兼出海洩蜜，戀情逐漸浮面。

男方早前上載黃嘉雯遮樣照片，確認女友身份。而黃嘉雯亦表示雙方了解中，自爆已見對方家長，默認戀情。

【香港小姐】黃嘉雯被爆與大隻富二代拍拖 多次同遊洩蜜

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戀富二代後神采飛揚

女神黃嘉雯雖然脫單，但絕不收埋驕人身段，誓要好東西齊齊分享！近日趁著不用開工，與幾位閨密女友到了澳門享受假期，並在酒店泳池舉行池邊派對。

身穿一件頭泳衣的黃嘉雯，谷出豐滿上圍，大騷白滑長腿，弗爆身材獲網民大讚比起參選港姐時還要好，相片上載一天已吸逾4400人讚好。面對美食當前，黃嘉雯忍不住「偷食」大龍蝦，相當返港後要努力健身還債！

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【香港小姐】黃嘉雯穿玫瑰紅晚裝出海 Carmaney高貴性感：Like a rose【多圖】

獲林敏驄欽點演出

2019年香港小姐冠軍的黃嘉雯（Carmaney）有樣有身材，去年在《下流上車族》獲林敏驄點名演出，劇中她又不時大晒身材，令其人氣急升。

自大學一直做模特兒的Carmaney，之後參選過不少選美比賽，原來她一直都想做演員。

我中學時有參加舞台劇，未入行前，有跟過蝦頭（楊詩敏）學演戲，但很短時間；也有跟過外面的老師上過十多堂的演戲班。而參選港姐後，公司也有安排一個月的精讀班。

故她入行後有機會參與不同劇集包括《下流上車族》、《法言人》、《廉政狙擊》等，對Carmaney而言很珍惜每個機會。

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