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【過猶不及】31歲模特兒砸過百萬斷腿增高14cm　現況曝光：非常後悔

保健美顏 16:07 2023/09/01

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熱門 颱風蘇拉 王怡然 區區有好校 莊子璇 新手爸媽 破毒強人 30＋減肥 MIRROR

31歲模特兒為滿足「長腿控」老公，砸過百萬斷腿增高14cm曝光現況：非常後悔。

女生最重要懂得「愛自己」，不要被不健康的關係牽著走。一名31歲女模特兒就曾為滿足喜愛長腿的老公，本已有1米67的身高，卻不惜花過百萬斷腿增高14cm，如今她坦言「非常後悔」。

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根據英國《太陽報》報道，德國31歲模特兒Theresia Fischer，原本就擁有1米67的身高，但她當時的老公Thomas Behrend是一個不折不扣的「長腿控」，經常説服她去做增高手術，並情緒勒索稱「沒有我的話，你甚麼都做不了，你需要我」。最終，Theresia受不了老公數十次的言語壓力，在24歲時為滿足對方，而忍痛砸下13萬英鎊（約港幣129萬）斷腿增高了14cm，身高變成1米81。

現況曝光坦言：非常後悔

不過，手術後變成超長腿的Theresia並沒有感到快樂，相反，她從原本對身高及樣貌都非常滿意的自信女孩，變成常感到羞恥和後悔的狀態；唯一的正面影響只是讓性生活短暫地變得美好。Theresia表示，這無論怎麽看，都是一個不該進行的手術：

手術打斷了脛骨，小腿肌肉被撕裂。每次使用增高裝置時會聽到「咔噠咔噠」的聲音，甚至吃止痛藥也承受不住劇痛。

如今，Theresia已與當時的「長腿控」老公離婚，逃離了不健康的感情關係，並與現任男友非常恩愛。她透過自身經驗做出警示，增高手術與普通整形極為不同，且耗資巨大、身體要承受極度痛苦，呼籲民眾不要輕易嘗試。

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責任編輯：羅嘉欣

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