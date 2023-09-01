MCL The ONE戲院開幕成人2D票價$80　二人套餐優惠價$38

百老匯在The ONE的戲院易手，改為成MCL旗下戲院「MCL The ONE 戲院」。戲院佔三層，分別位於商場的6樓、8樓及10樓，合共6間影院提供807個座位及24個輪椅座位。

戲院大堂以紫色為色彩基調，再以金色及灰色作為亮點，增強空間感。每樓層均設有兩間影院及專屬大堂，並設置大型電視屏幕組合及備有供應小食與飲品的地方，各層自成一角。

▲ MCL The ONE 戲院大堂

推出買一送一優惠

影音設備方面，每間影院均採用超高清NEC 4K Laser投影系統，並破天荒引入KRIX揚聲器配合杜比7.1數碼環迴立體聲音響系統。

至於票價，成人2D正價戲票80元，可說目前尖沙咀區抵睇戲院。由即日至9月30日期間，「MCL The ONE戲院」舉行「相約在The ONE」推廣活動，其中即日至本月3日的「戲票買一送一優惠」，按「MCL The ONE戲院」成人2D正價戲票為80元計，即是80元可買2張戲票，每張戲票平均40元。此外，小食部的二人套餐優惠價38元。



上映「阿飛正傳」4K修復版

「MCL The ONE戲院」每月都設有特備節目：「相約在The ONE」，定期推出一套經典浪漫電影，9月推出的頭炮為1990年公映，由王家衛執導，張國榮、劉德華及張曼玉主演的《阿飛正傳》。

該片囊括第10屆香港電影金像獎及第28屆金馬獎共11項大獎，誠屬不可多得的佳作！今次「阿飛正傳」相隔33年後以4K修復版重現大銀幕，將在9月24日限定公映一場，戲票將於9月6日公開發售。

▲ 《阿飛正傳》

全港首間戲院採用KRIX專業揚聲器

「MCL The ONE 戲院」是香港首間引進KRIX專業揚聲器的戲院。該澳洲音響品牌的產品，於1990年代獲美國盧卡斯影業公司 （Lucasfilm Ltd） 的 THX 認證，04多年來已為澳洲及全球超過4000間大型影院供應揚聲系統。

KRIX首創的「號角恆定指向」技術（Constant Directivity Horns）及木製「X鎖」（‘X’ Bracing Locks）音箱，早已取得專利註冊；兩者相輔相成，能層次清晰地呈現電影中各種細膩的音效。

「號角恆定指向」技術

透過「喉型」（Throat Shape）設計，流暢轉換不同音頻，減低對高頻聲波的干擾，令高音更清脆，中音更細緻；加上「喉型」揚聲器在安裝時已調校出最佳角度，準確覆蓋影院內的座位，令影院內所有觀眾都可享受高度像真及高清晰度的美妙音響。

木製「X鎖」音箱

以取得專利的「X鎖」結構，配合KRIX設計的低音驅動器，可有效消除聲頻震動，大大減低各個級別的失真度，令聲音更通透，呈現高品質低音。

最新影片推介： 何沛珈專訪