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【星二代】鍾懿晒三點式照疑戀情曝光　鍾鎮濤「開綠燈」支持女兒戀情？

娛樂 14:27 2023/09/01

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熱門 颱風蘇拉 王怡然 區區有好校 莊子璇 新手爸媽 破毒強人 30＋減肥 MIRROR

鍾鎮濤與范姜所生的大女鍾懿（Blythe）有女初長成，19歲的Blythe已長得亭亭玉立，現於英國倫敦修讀電影課程的她早前趁暑假回港，並為溫拿樂隊紅館騷擔任表演嘉賓，與爸爸同台演出，甚有星味。

【溫拿演唱會】鍾鎮濤19歲女兒唱歌一鳴驚人　鍾懿獲阿B肯定鼓勵入行

火辣比堅尼照

Blythe近日在社交網分享三點式照，相中可見，她到了沙灘享受日光浴，穿上紅色比堅尼上陣的她，晒出美腿兼豐滿上圍，吸睛十足！

之後，她再晒出疑似男友Marco的望海背影照，相中所見Marco身形大隻，從IG頭像亦可看到他擁有六舊腹肌及巨胸，非常健碩，隨即令戀情曝光，而且，估計當日Blythe的沙灘照，由男友親自操刀，名副其實的「男友視角」。

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與男友好甜蜜

日前，Blythe再上載一輯餐廳獨照，並以英文寫道「He makes me（他令我）」兼附上充滿心心的冧笑Emoji，暗示對方令她甜蜜滿瀉，難怪見Blythe笑得那麼甜，果然Sweet爆！

其後，Blythe分享性感自拍照，Marco亦非常識做瘋狂派「心心眼」冧女友。

鍾鎮濤「開綠燈」？

其實早於今年5月初，Blythe已忍不住於IG洩「蜜」，她貼出Marco的海灘側身獨照，並留下「心心」Emoji，隱約可見輪廓深邃的Marco是一名外籍人士，當時爸爸鍾鎮濤亦有派Like，似乎鍾鎮濤都「開綠燈」讓女兒拍拖。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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