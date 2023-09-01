【死鬼老婆】趙善恆麥沛東合演恐怖舞台劇　小薯茄童童遇靈異事：以後唔敢剪片

▲ 麥沛東、童童、趙善恆首次合作。

農曆七月十四後，又到另一備受網民關注的萬聖節登場，由「鬼王」潘紹聰領軍的《恐怖在線》，踏入15週年推出舞台劇《死鬼老婆》X《恐怖在線》現場版，10月公演食正「哈囉喂」熱潮。

麥沛東、趙善恆@ToNick及童童@小薯茄參演這齣舞台劇，預告是驚住笑的演出，更加不乏動人的感動位，希望觀眾可以反思情侶關係。

▲ 麥沛東、童童、趙善恆首次拍恐怖題材舞台劇。

《恐怖在線》不經不覺面世15年，已成不少人的集體回憶，因《正義迴廊》人氣急升的麥沛東便是粉絲。他笑言：「我鍾意聽鬼故，而電台和網絡很少這種節目，曾經都是《恐怖在線》付費會員，後來只聽免費精華版，今次演出此舞台劇，很想問潘紹聰可否送出會員資格給我們呢？」

合演貼地劇種

恆仔和童童（蔡曉童）也自言是鬼故迷，今次可以參演《死鬼老婆》，是既期待也心驚，還說要一早預備好四葉水在演出前旁身。恆仔解說：「其實這個劇不只用恐怖做賣故，故事改編自真人真事，關於我和亡妻的一段經歷，結局是挺感人的。」

童童則說：「作為觀眾，香港其實好少恐怖類型的舞台劇，所以都會很期待出來的效果。」

劇場出身的麥沛東指：「因為恐怖的劇種很難做，如果舞台效果不好，容易令人失笑，故都希望今次有好成績，之後可以有更多人嘗試去做。」

他又形容今次是一個很具本地色彩的舞台劇。「好像恆仔的樂隊ToNick的歌曲、小薯茄的網上影片，都是好貼近香港人口味，而潘紹聰的鬼故更加已是大家的成長回憶，好有親切感。」

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拍戲嚇人經歷

拍攝恐怖題材，總不免被問及會否遇上靈異事件？曾執導及演出《救殭清道夫》的恆仔，便分享真實經歷。「記得有晚我們要在郊外村屋拍戲，完成拍攝後，有人給我看一張相，說拍到一個日本武士的影子！之後去元朗拍另一場夜戲，拍攝期間收音師突然叫cut，並叫我們走，因為他聽到怪聲，雖然我都驚，但都要硬著頭皮拍下去，惟有多裝香。」

小薯茄人氣主持童童，都有嚇人經歷。「有晚公司冇人，正為影片配字幕，我是用語音輸人的，剪片期間突然彈出一句「Hi, I'm here」，但我明明沒有講過，嚇得我立即拿出聖木來護身，以後不敢再一個人剪片！」

▲ 童童自言加入小薯茄，是因為想當演員。

至於阿冬，原來曾拍過靈探節目，還親身試玩碟仙。「我們堅持不造假，寧願拍出來沒有恐怖感，所以有時觀眾覺得不夠驚，但其實拍攝時我們真的覺得幾恐怖，總之要抱著尊敬的心去拍。」

婚姻之道在尊重

《死鬼老婆》借鬼故題材講夫妻關係，剛在去年底新婚的麥沛東，是3人之中最適合談婚姻之道。他分享：「有些人未結婚前會有很多擔憂，但我至今是十分享受，拍拖持，我和太太從沒有一齊住過，兩個人一起開始生活，難免要互相遷就，有困難便一齊去克服，我覺得婚後反而少了爭執，比以前更甜蜜。」

▲ 麥沛東去年結婚。

他指這齣舞台劇主題是珍惜、放下，對此大有共鳴。「很多時吵架都只是一時衝動，但有些話講出口便會破壞感情，我覺得誰對誰錯不是最重要，二人的關係才更要珍惜。」

恆仔和童童雖未婚，但對伴侶相處之道甚有同感，認同互相尊重是十分重要。阿東認真地說：「別人說無怨不成夫妻，是很對的，兩個人太夾未必是最好，彼此能包容體諒，進入對方世界，才可以真正走下去。」

最新影片:何佩珈專訪

化粧：Chi Chi Li & Elaine Lai

髮型： Roy Fan

服飾：shiatzychen、converse_hongkong（恆 ）、Harvey Nichols HK、Charles & Keith（童）、Issey Miyake（東）

造型 ：m.mmmatthew（恆）、Exactly the Sam（童）

場地： Club Revel

記者：陳家昌

