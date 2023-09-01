【靈魂出竅】死後世界真實存在？　美國醫生研究5千宗瀕死經驗得出結論

▲ 死後世界真實存在？美國醫生研究5千宗瀕死經驗得出結論。（iStock圖片）

生老病死是人生必經階段，不少人都好奇死後的世界。美國一名醫生研究5000多宗瀕死案例，最終得出結論，指死後世界確實存在，並相信人類死後會有來世。

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據美國傳媒《Insider》報道，肯塔基州的放射腫瘤學家Jeffrey Long，在37年前任職駐院醫生期間，開始對瀕死經驗（Near-death experience）產生興趣，其後在1998年創立瀕死體驗研究基金會。 他將瀕死經驗定義為「昏迷或臨床死亡、沒有心跳、但保持清醒體驗，能夠看到、聽到、感受到情緒並與其他生物互動」。

他至今已收集5000多個瀕死體驗案例，並進行分析評估，發現45%有瀕死經驗的人都表示曾經試過靈魂出竅，即意識和身體分離，靈魂在身體上方「盤旋」，患者可看到和聽到周圍發生的事情。

他引用了一個案例，指一名女子在騎馬時失去知覺，當她的馬跑回穀倉時，她的意識隨著馬匹移動，後來更能準確地描述穀倉內發生的事。 亦有經歷過靈魂出竅的人士聲稱，他們進入了另一個世界，穿過隧道並看明亮的光線，然後受到已故親人和寵物的歡迎，他們覺得這個領域才是自己真正的家。

他表示，這些瀕死經驗聽起來頗為陳腔濫調，坦言自己亦無法用科學解釋，但經過25年時間研究，他相信死後世界和靈魂出竅是真實存在，又稱人類死後會有來世。

他認為，透過研究瀕死經驗，讓自己成為一個更好的一個腫瘤科醫生，並以更大的勇氣和熱情幫助病人面對疾病，「我的目標是讓他們過上更健康的日子，但我堅信，即使他們離世了，也會得到平靜」。

▲ 美國放射腫瘤學家Jeffrey Long。（網上圖片）

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責任編輯：羅嘉欣