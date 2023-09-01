【重新出發】陳凱詠即將約滿環球回復自由身 Jace疑以獨立身份再闖樂壇
娛樂 15:52 2023/09/01
歌手陳凱詠（Jace）自從被環球唱片「雪藏」後，一直未有機會以歌會友，Jace的歌迷表示會靜待她走出雪櫃的一天，繼續支持她。
【重生在即】陳凱詠與環球擘面真正原因曝光 Jace被雪藏不忘積極學舞
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陳凱詠約滿環球在即
陳凱詠最近更新IG，貼出出遊的照片，並暗示正為新旅途準備且感到興奮。
她寫道：
雖然出面可能係風大雨大 Im excited to be on this whole new journey 😎🏁
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將回復自由身
自小熱愛唱歌跳舞的Jace於2019年出道，在《新城勁爆頒獎禮》中奪得「勁爆新人」獎項。
她於2021年推出了個人首張大碟《Processing》，創作歌曲《天生二品》、《隔離》、《收聲多謝》等，深得不少樂迷愛戴。
2022年，Jace與環球唱片因「雙方理念不一致」而不再續約，結果遭「雪藏」至今年即將約滿離開。
Jace於IG的工作聯絡位置不再是環球唱片，且寫上：
enquiry@jace.world
jacechw@gmail.com
估計Jace於回復自由身後將會自組工作室，並以獨立歌手身份重新出發。
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