【重新出發】陳凱詠即將約滿環球回復自由身　Jace疑以獨立身份再闖樂壇

▲ 歌手陳凱詠（Jace）即將跟環球完約，回復自由身。

歌手陳凱詠（Jace）自從被環球唱片「雪藏」後，一直未有機會以歌會友，Jace的歌迷表示會靜待她走出雪櫃的一天，繼續支持她。

【重生在即】陳凱詠與環球擘面真正原因曝光 Jace被雪藏不忘積極學舞

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陳凱詠約滿環球在即

陳凱詠最近更新IG，貼出出遊的照片，並暗示正為新旅途準備且感到興奮。

她寫道：

雖然出面可能係風大雨大 Im excited to be on this whole new journey 😎🏁

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將回復自由身

自小熱愛唱歌跳舞的Jace於2019年出道，在《新城勁爆頒獎禮》中奪得「勁爆新人」獎項。

她於2021年推出了個人首張大碟《Processing》，創作歌曲《天生二品》、《隔離》、《收聲多謝》等，深得不少樂迷愛戴。

2022年，Jace與環球唱片因「雙方理念不一致」而不再續約，結果遭「雪藏」至今年即將約滿離開。

Jace於IG的工作聯絡位置不再是環球唱片，且寫上：

enquiry@jace.world jacechw@gmail.com

估計Jace於回復自由身後將會自組工作室，並以獨立歌手身份重新出發。

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