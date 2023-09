【重新出發】陳凱詠即將約滿環球回復自由身　Jace疑以獨立身份再闖樂壇

歌手陳凱詠(Jace)自從被環球唱片「雪藏」後,一直未有機會以歌會友,Jace的歌迷表示會靜待她走出雪櫃的一天,繼續支持她。

【重生在即】陳凱詠與環球擘面真正原因曝光 Jace被雪藏不忘積極學舞

陳凱詠約滿環球在即

陳凱詠最近更新IG,貼出出遊的照片,並暗示正為新旅途準備且感到興奮。

她寫道:

雖然出面可能係風大雨大 Im excited to be on this whole new journey 😎🏁