【颱風蘇拉】超強颱風「蘇拉」來勢洶洶　即睇惡劣天氣警告學英文

▲ 即睇惡劣天氣警告學英文。

超強颱風「蘇拉」來勢洶洶，天文台已在今日（1日）凌晨2時40分發出八號熱帶氣旋警告信號。政府提早於昨日宣布停課，而八號烈風或暴風信號會在今日大部分時間維持，天文台考慮在下午6時至10時之間發出更高熱帶氣旋警告信號。小朋友開學日無得返學，都可以留在家中學英文。

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你知道8號風球、10號風球的英文嗎？假如用英文撰寫日記，各種惡劣天氣的英文正確寫法應該如何？佛教林炳炎紀念學校校長許定國校長製作了工作紙，可以在配對遊戲中學習英文。

正確答案如下：

1. A 2. C 3. E 4. G 5. I 6. K 7. M

8. N 9. P 10. R 11. T 12. B 13. S 14. Q

15. O 16. U 17. L 18. J 19. H 20.F 21. D

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責任編輯：林愛娜