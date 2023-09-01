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【颱風蘇拉】超強颱風「蘇拉」來勢洶洶　即睇惡劣天氣警告學英文

中小學 15:53 2023/09/01

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熱門 颱風蘇拉 王怡然 區區有好校 莊子璇 新手爸媽 破毒強人 30＋減肥 MIRROR

即睇惡劣天氣警告學英文。

超強颱風「蘇拉」來勢洶洶，天文台已在今日（1日）凌晨2時40分發出八號熱帶氣旋警告信號。政府提早於昨日宣布停課，而八號烈風或暴風信號會在今日大部分時間維持，天文台考慮在下午6時至10時之間發出更高熱帶氣旋警告信號。小朋友開學日無得返學，都可以留在家中學英文。

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【TOPick一分鐘】麥詩敏以最靚狀態約會　前TVB主播分享外貌急救法

你知道8號風球、10號風球的英文嗎？假如用英文撰寫日記，各種惡劣天氣的英文正確寫法應該如何？佛教林炳炎紀念學校校長許定國校長製作了工作紙，可以在配對遊戲中學習英文。

正確答案如下：

1.    A     2. C     3. E     4. G     5. I     6. K     7. M     

8. N     9. P     10. R     11. T     12. B     13. S     14. Q

15. O     16. U     17. L     18. J     19. H     20.F     21. D

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責任編輯：林愛娜

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