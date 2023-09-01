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【颱風消息】梁榮武：蘇拉移至本港南面風勢明顯增強　中午至今晚深夜天氣最惡劣

社會 14:04 2023/09/01

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梁榮武。（資料圖片）

超強颱風「蘇拉」的風力暫時未造成破壞，不過天文台前助理台長、香港氣象學會發言人梁榮武指，現時主要吹西北風，當「蘇拉」去到香港南面，屆時風勢會顯著增強，呼籲市民切勿掉以輕心。

八號風球凌晨生效以來，天氣未有太大變化，梁榮武解釋，「蘇拉」的旋渦不大，需要距離本港較近時才會感受到它的威力，加上「蘇拉」現時位於本港東面，本港正吹偏北風，氣流經過北面的內陸和受北面，包括香港的山脈和深圳的山脈阻擋，當「蘇拉」移至香港的南面或西南面，才能感受蘇拉真正的威力，「因為風會由海面吹來，無遮無擋吹來時，強度會比現在大很多」。

他補充，現時颱風移動方向與天文台昨天的預測大致相同，最接近香港的時間是今晚午夜前後左右，「蘇拉」的環流中午至今晚深夜就會帶來狂風驟雨，呼籲巿民提高警覺。 他又指出，雖然蘇拉最接近香港時並非潮漲，但市民亦要注意風暴潮。

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記者：陳麗娜

 

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