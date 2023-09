《未來音樂祭2023》宣傳海報曝光　謝安琪Marf周國賢40個港台音樂單位合作參與

▲ 《未來音樂祭2023》將於9月30日及10月1日假亞洲國際博覽館舉行一連兩場演出。

一連兩場的《未來音樂祭 TONE MUSIC FESTIVAL 2023》將於9月30日及10月1日假亞洲國際博覽館舉行,近40個來自不同界別的音樂單位同聲響應,誓要為樂迷帶來最多樣性、最具力量、最有創意的音樂盛典。

《未來音樂祭》秉持獨到而超前的理念,致力呈現能前瞻未來的舞台,大會早前邀得其中六個表演單位參與拍攝全新宣傳概念海報,當中包括:謝安琪、COLLAR成員Marf(邱彥筒)、周國賢、雲浩影、Gareth T.及PetPetShawn。

每個造型前衛獨特各具風格,拼合起來則構成零遺和感的超時空美學,象徵多元創意碰撞帶來的火花,來自不同界別的音樂人,於舞台上互相交織各展實力,蘊含大會對未來音樂世界的想像和願景。

謝安琪化身「美人魚」

透過未來音樂祭的牽線,謝安琪(Kay)將與The Hertz於會上聯乘演出,Kay穿上立體鯨魚套裝,帶你潛入充滿無限可能的未來,在五彩斑斕的未知國度放膽遨遊。以藍色為主調的鯨魚造型,散發優雅的夢幻感,Kay對這個造型大感驚喜:「睇相嘅時候已經好期待,着上身嗰陣更加鍾意,好有型、好有未來感,成個造型都充滿細節位,我覺得自己好似喺海入面游緊水咁,加埋個閃粉eye-shadow,係咪好似美人魚?」

將與重型樂隊maniac crossover演出的COLLAR成員Marf(邱彥筒),為概念海報穿上半透明盔甲配搭龐克黑長褲,加上菱形的裝飾與珠串,添上戰士的堅毅感。Marf的造型結集青春、靈活與型格,拍攝時配上紅色的燈效,延展無畏真我的熱情與魅力,屆時她將與maniac建構全新的異度空間,為樂迷帶來難以想像的音樂驚喜。

雲浩影感覺似拍科幻片

外型溫柔甜美的雲浩影(Cloud),於是次概念海報展現叛逆感,暗黑皮革連身裙配長靴,打破平常對她的固有印象。除了視覺上為樂迷帶來突破,更是對未來音樂祭的生動詮釋,代表這場盛典為音樂人帶來不設限的舞台,讓樂迷甚至是音樂人本身盡情探索音樂世界的無限可能。

Cloud說:「呢個造型同平時嘅我真係好唔同,好開心可以嘗試走吓型格路線,特別係嘴唇呢個圈圈飾環,好有型,我覺得自己好似拍緊科幻片咁,大家記得期待我喺《未來音樂祭 TONE MUSIC FESTIVAL 2023》嘅演出,希望到時可以為大家帶嚟驚喜!」

▲ 雲浩影

周國賢勇於新嘗試

男子組的音樂演出單位代表,有周國賢、Gareth T.及PetPetShawn。周國賢的造型富有線條美,以扭紋毛衣配搭佈滿扣帶的黑褲,多樣性的條紋,代表未來音樂祭讓各個類型的音樂交匯,迎來各有特色的音樂單位聯乘演出,呈現最破格的音樂舞台。

向來喜歡新嘗試的周國賢說:「我自己都好期待今次嘅演出,我平日嘅音樂類型同LollyTalk真係好唔同,但係我相信創作嘅無限可能,今次一定會畀到好多新鮮感樂迷,希望到時大家都玩得盡興!」

Gareth T.的穿搭充滿未來實用主義,銀框的墨鏡,仿如探索黑洞的多樣可能性,象徵未來音樂祭無窮無盡的容納性,不論是流行曲或具實驗性的歌曲,甚至聯乘組合的特別版曲目,為樂迷送上的驚喜、奇幻而美滿的音樂晚會。

▲ Gareth T.

來自Hip-Hop組合摩四青年的PetPetShawn,以街頭風的運動穿搭配蜘蛛網領呔,瞬間捕捉樂迷眼球,正如未來音樂祭的期盼,為樂迷燃起對「新」音樂的好奇心,打開不一樣的音樂空間,捕獲這些「新」元素回家循環播放。

《未來音樂祭TONE Music Festival 2023》

日期:2023年9月30日、10月1日(星期六、日)

時間:16:00-22:30

地點:亞洲國際博覽館 Arena

演出單位:

𝟑𝟎.𝟎𝟗.𝟐𝟎𝟐𝟑 (𝐃𝐀𝐘 𝟏)

謝安琪 Kay Tse x The Hertz | 韋禮安 WeiBird [TW] | 岑寧兒 Yoyo Sham x moon tang | KAHO 洪嘉豪 x Zpecial | maniac x Marf@COLLAR | Yack Studio x 摩四青年 | Instinct of Sight | Naked and lay | Jaime 張天穎 • kayan9896 • Kiri T | dessy 守一 • KALAI 家麗 • Young Hysan

𝟎𝟏.𝟏𝟎.𝟐𝟎𝟐𝟑 (𝐃𝐀𝐘 𝟐)

安溥 ANPU [TW] | 周國賢 Endy Chow x Lolly Talk | Gareth.T | 艾粒 ILUB x N9 | ToNick | Hardpack | P.R.O.J.E.C.T. 9 x 絵麗奈 x 鹽焗雞 $alty Chick | Invisible Architecture | Novel Friday x 及時雨 Rain In Time | Cloud 雲浩影 • Dark Wong 黃明德 • Gwenji | Helen So • 盧華 Lowa • THAIMAY

門票現已於KKTIX公開發售:

https://tonemusic.kktix.cc/events/tonefest23

Block A|單日 $880 / 兩日 $1480

Block B |單日 $780 / 兩日 $1380

精彩獎賞活動等您發掘:https://bit.ly/3ClEy1R