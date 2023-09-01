【新手爸媽】周勵淇罕曬一家三口溫馨照　高齡懷孕險小產每天臥床打針保胎

▲ 周勵淇44歲生日罕有分享一家三口的溫馨合照。

女星周勵淇（前名周麗淇，Niki）近年轉到內地發展，認識了現任老公、內地演員傅浤鳴，兩人於2018年結婚，兒子Morris於2020年出世。Niki向來絕少分享與老公的同框照，在8月30日44歲生日當天，她罕有在IG發布一家三口的溫馨照片，並撰文多謝各方親友的祝福，感激現在擁有的一切。

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Niki在IG罕有分享一家三口的背影照，在相片中一家三口身穿簡單便服，Niki與頭戴鴨舌帽的老公傅浤鳴一左一右親吻3歲半兒子Morris，畫面非常溫馨。Niki留言感激有家人陪伴度過44歲生日，她說：

今天是我的生日，多謝各位朋友親友們的祝福，非常感激現在擁有的一切，祝大家身體健康，每天都開心快樂。

老公與前妻20年婚姻育一子

Niki在2018年突然宣布與內地演員傅浤鳴結婚，但自此絕少談及老公。傅浤鳴曾經歷婚姻失敗，前妻程愫是上海戲劇學院的師兄妹，曾合演劇集《與狼共舞》、《與狼共舞2》。兩人結婚長達20年育有一子，是圈中的模範夫妻，一家三口更參加過親子綜藝節目。

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不過，2017年3月傅浤鳴突然宣布離婚，同年6月被影到與Niki在香港拍拖，之後一同前往德國。翌年兩人宣布結婚，婚後生活低調。兒子Morris於2020年5月出世，Niki在IG不時分享母子溫馨照，惟一直未有曝光兒子的正面樣。

▲ 側面的Morris看來好靚仔呀！（IG圖片）

疫情高峰期懷孕作小產

到今年4月，Niki終於在YouTube頻道剖白懷孕時的驚險過程，當年她在疫情高峰期懷孕，最初她不知自己有孕，更一度作小產嚇餐飽。「當我知道自己懷孕的時候，已經過了2個月。我很害怕，因為當時正有拍攝工作。為什麼不知道自己懷孕呢？因為我還有『月經』，但檢查後是真是懷孕了。」

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她解釋自己有「月經」的原因是因為作小產，胎兒不太穩定，所以有一點出血。當她在香港檢查的時候，才發現原來懷孕，所以她懷孕頭2個月都在安胎，要注射安胎針。醫生叮囑她不能郁動太多，在踏入懷孕穩定期前都要躺在牀上。

每天自己注射安胎針

Niki感言懷孕首2個月是她人生最徬徨的日子，腹中胎兒要靠自己生長，醫生也只能提供安胎針輔助，令她感到無可奈何。「我每天都要注射在自己肚皮上，直到去產檢時看見胎兒長大，就正式踏入懷孕了。」

▲ Niki的懷孕過程驚險，一度作小產。（IG圖片）

到懷孕4個月胎兒穩定後，Niki才告訴母親，周媽媽指早就看得出，直言她一直躺在沙發上像條魚般。Niki分享自己在懷孕期間沒有孕吐，但有便秘問題，在楊茜堯（前名楊怡）建議下吃麒麟果解決了問題。她又分享自己有均衡飲食，以清茶淡菜為主和服用醫生開的補充劑，為了令胎兒吸收足夠鐵質，她更不再戒食牛。

由於她懷孕時正值疫情高峰期，Niki憶述當時街上沒有人，她不能四處去而變得抑鬱。每次產檢更像打仗一樣，「要包到冚、戴口罩、消毒雙手才會去產檢。」她形容當時世界變得很灰暗，影響了她的心情，只能在家上網學習懷孕及湊仔資訊，生活枯燥。

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責任編輯：林綺玲