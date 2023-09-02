【颱風交通消息】落波首日料480班機復飛 港鐵、巴士及渡輪服務下午陸續恢復【不斷更新】
八號熱帶氣旋警告信號現正生效，隨著天文台將於周六（2日）下午4時20分改發三號強風信號，今日起各交通工具陸續恢復正常運作。TOPick整合本地公共交通最新服務資訊。
港鐵
【15:10】港鐵表示，鐵路服務班次會逐步恢復正常。
港鐵巴士亦將於三號信號發出後恢復服務。因受塌樹阻路，港鐵巴士K52A號綫今日未能提供服務。
【08:55】港鐵表示，今日凌晨派出維修人員檢查路軌及清理軌道旁的塌樹及雜物，以確保列車運作安全，但由於工作需時，部分路綫列車服務未能即時全面恢復。
目前所有重鐵綫已恢復並維持有限度服務；港鐵巴士服務及機場快綫市區預辦登機服務仍然暫停。有關列車服務調整如下：
- 荃灣綫 10 分鐘
- 觀塘綫 10 分鐘
- 港島綫 10 分鐘
- 南港島綫 10 分鐘
- 將軍澳綫
北角站至寶琳站 10 分鐘
調景嶺站至康城站 15 分鐘
- 東涌綫 30 分鐘
- 迪士尼綫 20 分鐘
- 機場快綫 30 分鐘
- 東鐵綫
金鐘站至羅湖站 10 分鐘
金鐘站至落馬洲站 20 分鐘
- 屯馬綫 10 分鐘
- 輕鐵 15-20 分鐘
- 港鐵巴士 暫停服務
- 高速鐵路(香港段) 暫停服務
高速鐵路
昨日至今日全日開往香港的高鐵服務全面暫停。
路面交通
【14:17】運輸署表示，因颱風蘇拉期間的塌樹、路面有障礙物、水浸、高空墮物及棚架倒塌，以下路段行車線現仍然封閉，籲駕駛人士考慮改用其他道路。
香港島
1.耀興道來回方向近耀東邨的全線
2.司徒拔道來回方向近肇輝臺的全線
3.摩星嶺道來回方向近怡林閣的全線
九龍
高超道來回方向介乎碧雲道與鯉魚門道之間的全線
新界
1.由沙田路往沙田方向通往沙田圍路的支路的的部分行車線
2.貨櫃碼頭路來回方向介乎葵泰路與葵順街之間的全線
3.石梨街近石籬二邨的全線
城巴
【13:30】城巴大部份日間路線及機場快線將於下午4時30分起陸續恢復服務，但部份路線因路面情況仍需暫停服務。以下路線將提早提供服務：
深圳灣口岸B3、B3A及B3X號線：於深圳灣大橋重開後恢復服務
城巴機場快線A11、 A21、A22及A29號線：下午2時起逐步恢復有限度服務
香園圍口岸B7 號線(粉嶺站不停站往來香園圍口岸）：維持有限度服務，每30分鐘一班車
機場S1號線：維持有限度服務，每30分鐘一班車
九巴及龍運
【14:15】九巴及龍運會於下午4時20分起陸續恢復服務
為方便旅客往來機場和港珠澳大橋香港口岸，龍運A34及A37線將會提早於下午3時起提供有限度服務；A31、A33X、A36、A41、A43、S1、S64、S64P和S64X線正提供有限度服務。
九巴B1線亦提早於下午3時起提供有限度服務；B9線正提供有限度服務。
【11:00】大部分九巴及龍運日間路線繼續暫停服務
渡輪
【14:45】新渡輪離島航線將由晚上6時開始逐步恢復 ，而港內航線渡輪服務則由下午5時47分開始逐步恢復。由於現時海面情況仍然不穩，渡輪會較為顛簸，新渡輪提醒乘客注意航行時間或會延長，而航班亦可能因此而延誤，新渡輪會因應船隻調配而作出適當安排，以為疏導人流。市民可致電新渡輪顧客服務電話專線2131 8181收聽最新航班錄音訊息、登入新渡輪網頁或「新渡輪」手機應用程式查閱最新航班安排。
航空
機管局指，隨著颱風影響消減已重新編配航班，全日會處理480班機升降。首班離港航班預計於早上11時15分離開；首班降落航班約於11時到達。機管局亦呼籲市民需要確認航班，預早時間到機場。
多間航空公司早前宣布取消航班，包括國泰航空、香港快運、大灣區航空、長榮航空等，但部分已預告今日復飛消息。
大灣區航空今晨表示，今日航班需要取消或延遲，但預計今晚較後時間，可開始恢復由外站飛返香港的航班。
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記者：TOPick港聞組