【颱風消息】港鐵停露天段列車 一文看清最新交通安排【不斷更新】
社會 20:24 2023/09/01
十號熱帶氣旋警告信號現正生效，TOPick整合本地公共交通最新服務資訊。
港鐵
港鐵指，基於安全考慮，即時暫停所有露天路段的港鐵列車和輕鐵服務。地底路段則維持有限度服務直至晚上收車。
現時只維持以下服務及班次：
荃灣綫（荔景至中環站）15分鐘
觀塘綫（彩虹至黃埔站）15分鐘
港島綫（杏花邨至堅尼地城站）15分鐘
南港島綫（海怡半島至利東站）15分鐘
將軍澳綫
- 北角至寶琳站15分鐘
- 調景嶺至康城站15分鐘
東涌綫（九龍至香港站）15分鐘
迪士尼綫 暫停服務
機場快綫 暫停服務
東鐵綫（紅磡站至金鐘站）15分鐘
屯馬綫
- 荃灣西至尖東站 15分鐘
- 何文田至鑽石山站 18分鐘
輕鐵 暫停服務
高速鐵路
現時至明日（9月2日）全日開往香港的高鐵服務全面暫停。
九巴及龍運
九巴及龍運巴士日間巴士路線已暫停服務。
航空
多間航空公司宣布取消航班，包括國泰航空、香港快運、大灣區航空、長榮航空等。
機管局表示今日機場運作正常，因颱風蘇拉天氣將進一步轉差，由下午2時開始，香港機場所有航班基本上已取消。
機場及航空公司正制定明日（9月2日）的航班復航計劃，待明日天氣穩定將恢復航班運作。
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記者：TOPick港聞組