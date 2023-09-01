【颱風消息】港鐵停露天段列車　一文看清最新交通安排【不斷更新】

▲ （陳靜儀攝）

十號熱帶氣旋警告信號現正生效，TOPick整合本地公共交通最新服務資訊。

港鐵

港鐵指，基於安全考慮，即時暫停所有露天路段的港鐵列車和輕鐵服務。地底路段則維持有限度服務直至晚上收車。

現時只維持以下服務及班次：

荃灣綫（荔景至中環站）15分鐘

觀塘綫（彩虹至黃埔站）15分鐘

港島綫（杏花邨至堅尼地城站）15分鐘

南港島綫（海怡半島至利東站）15分鐘

將軍澳綫

北角至寶琳站15分鐘

調景嶺至康城站15分鐘

東涌綫（九龍至香港站）15分鐘

迪士尼綫 暫停服務

機場快綫 暫停服務

東鐵綫（紅磡站至金鐘站）15分鐘

屯馬綫

荃灣西至尖東站 15分鐘

何文田至鑽石山站 18分鐘

輕鐵 暫停服務

高速鐵路

現時至明日（9月2日）全日開往香港的高鐵服務全面暫停。

九巴及龍運

九巴及龍運巴士日間巴士路線已暫停服務。

航空

多間航空公司宣布取消航班，包括國泰航空、香港快運、大灣區航空、長榮航空等。

機管局表示今日機場運作正常，因颱風蘇拉天氣將進一步轉差，由下午2時開始，香港機場所有航班基本上已取消。

機場及航空公司正制定明日（9月2日）的航班復航計劃，待明日天氣穩定將恢復航班運作。

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記者：TOPick港聞組