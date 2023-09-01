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【颱風消息】港鐵：當發出九號信號露天段列車服務暫停　一文看清最新交通安排【不斷更新】

社會 14:22 2023/09/01

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熱門 颱風蘇拉 王怡然 區區有好校 莊子璇 新手爸媽 破毒強人 30＋減肥 MIRROR

（陳靜儀攝）

八號熱帶氣旋警告信號現正生效，天文台已公佈於稍後時間考慮改發更高熱帶氣旋警告信號，TOPick整合本地公共交通最新服務資訊。

港鐵

港鐵指，基於安全考慮，當九號信號發出後，港鐵會即時暫停所有露天路段的港鐵列車和輕鐵服務，將暫停服務的列車露天路段包括：
-    機場快綫
-    迪士尼綫全綫
-    東鐵綫羅湖／落馬洲站至紅磡站
-    荃灣綫荃灣站至荔景站
-    觀塘綫彩虹站至調景嶺站
-    港島綫杏花邨站至柴灣站
-    東涌綫九龍站至東涌站
-    南港島綫金鐘站至利東站
-    屯馬綫屯門站至荃灣西站、尖東站至何文田站和鑽石山站至烏溪沙站

至於地底路段，則會維持有限度服務。港鐵巴士及機場快綫市區預辦登機服務仍然暫停。

高速鐵路(香港段)方面，現時至明日（9月2日）全日開往香港的高鐵服務全面暫停，期間所有以香港西九龍站為出發或終點站的跨境列車班次全面取消。

九巴及龍運

九巴及龍運巴士日間巴士路線已暫停服務。當天文台懸掛九號或以上烈風或暴風風力增強信號，九巴B1、B9，龍運S1、S64、S64C、S64P和S64X線的服務亦將於短時間內暫停。

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記者：TOPick港聞組

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