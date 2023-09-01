【颱風消息】港鐵：當發出九號信號露天段列車服務暫停 一文看清最新交通安排【不斷更新】
八號熱帶氣旋警告信號現正生效，天文台已公佈於稍後時間考慮改發更高熱帶氣旋警告信號，TOPick整合本地公共交通最新服務資訊。
港鐵
港鐵指，基於安全考慮，當九號信號發出後，港鐵會即時暫停所有露天路段的港鐵列車和輕鐵服務，將暫停服務的列車露天路段包括：
- 機場快綫
- 迪士尼綫全綫
- 東鐵綫羅湖／落馬洲站至紅磡站
- 荃灣綫荃灣站至荔景站
- 觀塘綫彩虹站至調景嶺站
- 港島綫杏花邨站至柴灣站
- 東涌綫九龍站至東涌站
- 南港島綫金鐘站至利東站
- 屯馬綫屯門站至荃灣西站、尖東站至何文田站和鑽石山站至烏溪沙站
至於地底路段，則會維持有限度服務。港鐵巴士及機場快綫市區預辦登機服務仍然暫停。
高速鐵路(香港段)方面，現時至明日（9月2日）全日開往香港的高鐵服務全面暫停，期間所有以香港西九龍站為出發或終點站的跨境列車班次全面取消。
九巴及龍運
九巴及龍運巴士日間巴士路線已暫停服務。當天文台懸掛九號或以上烈風或暴風風力增強信號，九巴B1、B9，龍運S1、S64、S64C、S64P和S64X線的服務亦將於短時間內暫停。
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記者：TOPick港聞組