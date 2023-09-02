【颱風消息】落波首日料480班機復飛　巴士及渡輪服務下午陸續恢復服務【不斷更新】

▲ （梁偉榮攝）

八號熱帶氣旋警告信號現正生效，隨著天文台將於周六（2日）下午4時20分改發三號強風信號，今日起各交通工具陸續恢復正常運作。TOPick整合本地公共交通最新服務資訊。

港鐵

港鐵表示，今日凌晨派出維修人員檢查路軌及清理軌道旁的塌樹及雜物，以確保列車運作安全，但由於工作需時，部分路綫列車服務未能即時全面恢復。

目前所有重鐵綫已恢復並維持有限度服務；港鐵巴士服務及機場快綫市區預辦登機服務仍然暫停。有關列車服務調整如下：

荃灣綫 10 分鐘

觀塘綫 10 分鐘

港島綫 10 分鐘

南港島綫 10 分鐘

將軍澳綫

北角站至寶琳站 10 分鐘

調景嶺站至康城站 15 分鐘

北角站至寶琳站 10 分鐘 調景嶺站至康城站 15 分鐘 東涌綫 30 分鐘

迪士尼綫 20 分鐘

機場快綫 30 分鐘

東鐵綫

金鐘站至羅湖站 10 分鐘

金鐘站至落馬洲站 20 分鐘

金鐘站至羅湖站 10 分鐘 金鐘站至落馬洲站 20 分鐘 屯馬綫 10 分鐘

輕鐵 15-20 分鐘

港鐵巴士 暫停服務

高速鐵路(香港段) 暫停服務

高速鐵路

昨日至今日全日開往香港的高鐵服務全面暫停。

路面交通

【14:17】運輸署表示，因颱風蘇拉期間的塌樹、路面有障礙物、水浸、高空墮物及棚架倒塌，以下路段行車線現仍然封閉，籲駕駛人士考慮改用其他道路。

香港島

1.耀興道來回方向近耀東邨的全線

2.司徒拔道來回方向近肇輝臺的全線

3.摩星嶺道來回方向近怡林閣的全線



九龍

高超道來回方向介乎碧雲道與鯉魚門道之間的全線



新界

1.由沙田路往沙田方向通往沙田圍路的支路的的部分行車線

2.貨櫃碼頭路來回方向介乎葵泰路與葵順街之間的全線

3.石梨街近石籬二邨的全線

城巴

【13:30】城巴大部份日間路線及機場快線將於下午4時30分起陸續恢復服務，但部份路線因路面情況仍需暫停服務。以下路線將提早提供服務：

深圳灣口岸B3、B3A及B3X號線：於深圳灣大橋重開後恢復服務

城巴機場快線A11、 A21、A22及A29號線：下午2時起逐步恢復有限度服務

香園圍口岸B7 號線(粉嶺站不停站往來香園圍口岸）：維持有限度服務，每30分鐘一班車

機場S1號線：維持有限度服務，每30分鐘一班車

九巴及龍運

【14:15】九巴及龍運會於下午4時20分起陸續恢復服務

為方便旅客往來機場和港珠澳大橋香港口岸，龍運A34及A37線將會提早於下午3時起提供有限度服務；A31、A33X、A36、A41、A43、S1、S64、S64P和S64X線正提供有限度服務。

九巴B1線亦提早於下午3時起提供有限度服務；B9線正提供有限度服務。

【11:00】大部分九巴及龍運日間路線繼續暫停服務

渡輪

【14:45】新渡輪離島航線將由晚上6時開始逐步恢復 ，而港內航線渡輪服務則由下午5時47分開始逐步恢復。由於現時海面情況仍然不穩，渡輪會較為顛簸，新渡輪提醒乘客注意航行時間或會延長，而航班亦可能因此而延誤，新渡輪會因應船隻調配而作出適當安排，以為疏導人流。市民可致電新渡輪顧客服務電話專線2131 8181收聽最新航班錄音訊息、登入新渡輪網頁或「新渡輪」手機應用程式查閱最新航班安排。

航空

機管局指，隨著颱風影響消減已重新編配航班，全日會處理480班機升降。首班離港航班預計於早上11時15分離開；首班降落航班約於11時到達。機管局亦呼籲市民需要確認航班，預早時間到機場。

多間航空公司早前宣布取消航班，包括國泰航空、香港快運、大灣區航空、長榮航空等，但部分已預告今日復飛消息。

大灣區航空今晨表示，今日航班需要取消或延遲，但預計今晚較後時間，可開始恢復由外站飛返香港的航班。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：TOPick港聞組