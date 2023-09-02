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熱門關鍵字 : 颱風蘇拉 王怡然 區區有好校 莊子璇 新手爸媽 破毒強人 30＋減肥 MIRROR
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【颱風消息】首班機早上11時許復飛　港鐵維持有限度服務【不斷更新】

社會 11:00 2023/09/02

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熱門 颱風蘇拉 王怡然 區區有好校 莊子璇 新手爸媽 破毒強人 30＋減肥 MIRROR

（梁偉榮攝）

八號熱帶氣旋警告信號現正生效，今晨（2日）起各交通工具陸續恢復運作。TOPick整合本地公共交通最新服務資訊。

港鐵

港鐵表示，今日凌晨派出維修人員檢查路軌及清理軌道旁的塌樹及雜物，以確保列車運作安全，但由於工作需時，部分路綫列車服務未能即時全面恢復。
目前所有重鐵綫已恢復並維持有限度服務；港鐵巴士服務及機場快綫市區預辦登機服務仍然暫停。有關列車服務調整如下：

  • 荃灣綫 10 分鐘
  • 觀塘綫 10 分鐘
  • 港島綫 10 分鐘
  • 南港島綫 10 分鐘
  • 將軍澳綫
    北角站至寶琳站 10 分鐘
    調景嶺站至康城站 15 分鐘
  • 東涌綫 30 分鐘
  • 迪士尼綫 20 分鐘
  • 機場快綫 30 分鐘
  • 東鐵綫
    金鐘站至羅湖站 10 分鐘
    金鐘站至落馬洲站 20 分鐘
  • 屯馬綫 10 分鐘
  • 輕鐵 15-20 分鐘
  • 港鐵巴士 暫停服務
  • 高速鐵路(香港段) 暫停服務

高速鐵路

昨日至今日全日開往香港的高鐵服務全面暫停。

九巴及龍運

【11:00】大部分九巴及龍運日間路線繼續暫停服務。

  • 龍運A31及A36線：下午1時起提供有限度服務，暫時取消港珠澳大橋香港口岸巴士站
  • 龍運A33X、A41及A43線：下午1時半起提供有限度服務，暫時取消港珠澳大橋香港口岸巴士站
  • 龍運S1、S64、S64C、S64P和S64X線：繼續提供有限度服務
  • 九巴B9線：由上午10時45分起提供有限度服務；由於路線B1因路面情況需暫停服務，九巴B9線（往香園圍口岸方向）將加停元朗站作中途站，並按乘客需求加強服務

航空

機管局指，隨著颱風影響消減已重新編配航班，全日會處理480班機升降。首班離港航班預計於早上11時15分離開；首班降落航班約於11時到達。機管局亦呼籲市民需要確認航班，預早時間到機場。

多間航空公司早前宣布取消航班，包括國泰航空香港快運大灣區航空長榮航空等，但部分已預告今日復飛消息。

大灣區航空今晨表示，今日航班需要取消或延遲，但預計今晚較後時間，可開始恢復由外站飛返香港的航班。

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記者：TOPick港聞組

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