【颱風消息】首班機早上11時許復飛 港鐵維持有限度服務【不斷更新】
社會 11:00 2023/09/02
八號熱帶氣旋警告信號現正生效，今晨（2日）起各交通工具陸續恢復運作。TOPick整合本地公共交通最新服務資訊。
港鐵
港鐵表示，今日凌晨派出維修人員檢查路軌及清理軌道旁的塌樹及雜物，以確保列車運作安全，但由於工作需時，部分路綫列車服務未能即時全面恢復。
目前所有重鐵綫已恢復並維持有限度服務；港鐵巴士服務及機場快綫市區預辦登機服務仍然暫停。有關列車服務調整如下：
- 荃灣綫 10 分鐘
- 觀塘綫 10 分鐘
- 港島綫 10 分鐘
- 南港島綫 10 分鐘
- 將軍澳綫
北角站至寶琳站 10 分鐘
調景嶺站至康城站 15 分鐘
- 東涌綫 30 分鐘
- 迪士尼綫 20 分鐘
- 機場快綫 30 分鐘
- 東鐵綫
金鐘站至羅湖站 10 分鐘
金鐘站至落馬洲站 20 分鐘
- 屯馬綫 10 分鐘
- 輕鐵 15-20 分鐘
- 港鐵巴士 暫停服務
- 高速鐵路(香港段) 暫停服務
高速鐵路
昨日至今日全日開往香港的高鐵服務全面暫停。
九巴及龍運
【11:00】大部分九巴及龍運日間路線繼續暫停服務。
- 龍運A31及A36線：下午1時起提供有限度服務，暫時取消港珠澳大橋香港口岸巴士站
- 龍運A33X、A41及A43線：下午1時半起提供有限度服務，暫時取消港珠澳大橋香港口岸巴士站
- 龍運S1、S64、S64C、S64P和S64X線：繼續提供有限度服務
- 九巴B9線：由上午10時45分起提供有限度服務；由於路線B1因路面情況需暫停服務，九巴B9線（往香園圍口岸方向）將加停元朗站作中途站，並按乘客需求加強服務
航空
機管局指，隨著颱風影響消減已重新編配航班，全日會處理480班機升降。首班離港航班預計於早上11時15分離開；首班降落航班約於11時到達。機管局亦呼籲市民需要確認航班，預早時間到機場。
多間航空公司早前宣布取消航班，包括國泰航空、香港快運、大灣區航空、長榮航空等，但部分已預告今日復飛消息。
大灣區航空今晨表示，今日航班需要取消或延遲，但預計今晚較後時間，可開始恢復由外站飛返香港的航班。
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記者：TOPick港聞組