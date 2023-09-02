【颱風消息】首班機早上11時許復飛　港鐵維持有限度服務【不斷更新】

▲ （梁偉榮攝）

八號熱帶氣旋警告信號現正生效，今晨（2日）起各交通工具陸續恢復運作。TOPick整合本地公共交通最新服務資訊。

港鐵

港鐵表示，今日凌晨派出維修人員檢查路軌及清理軌道旁的塌樹及雜物，以確保列車運作安全，但由於工作需時，部分路綫列車服務未能即時全面恢復。

目前所有重鐵綫已恢復並維持有限度服務；港鐵巴士服務及機場快綫市區預辦登機服務仍然暫停。有關列車服務調整如下：

荃灣綫 10 分鐘

觀塘綫 10 分鐘

港島綫 10 分鐘

南港島綫 10 分鐘

將軍澳綫

北角站至寶琳站 10 分鐘

調景嶺站至康城站 15 分鐘

北角站至寶琳站 10 分鐘 調景嶺站至康城站 15 分鐘 東涌綫 30 分鐘

迪士尼綫 20 分鐘

機場快綫 30 分鐘

東鐵綫

金鐘站至羅湖站 10 分鐘

金鐘站至落馬洲站 20 分鐘

金鐘站至羅湖站 10 分鐘 金鐘站至落馬洲站 20 分鐘 屯馬綫 10 分鐘

輕鐵 15-20 分鐘

港鐵巴士 暫停服務

高速鐵路(香港段) 暫停服務

高速鐵路

昨日至今日全日開往香港的高鐵服務全面暫停。

九巴及龍運

【11:00】大部分九巴及龍運日間路線繼續暫停服務。

龍運A31及A36線：下午1時起提供有限度服務，暫時取消港珠澳大橋香港口岸巴士站

龍運A33X、A41及A43線：下午1時半起提供有限度服務，暫時取消港珠澳大橋香港口岸巴士站

龍運S1、S64、S64C、S64P和S64X線：繼續提供有限度服務

九巴B9線：由上午10時45分起提供有限度服務；由於路線B1因路面情況需暫停服務，九巴B9線（往香園圍口岸方向）將加停元朗站作中途站，並按乘客需求加強服務

航空

機管局指，隨著颱風影響消減已重新編配航班，全日會處理480班機升降。首班離港航班預計於早上11時15分離開；首班降落航班約於11時到達。機管局亦呼籲市民需要確認航班，預早時間到機場。

多間航空公司早前宣布取消航班，包括國泰航空、香港快運、大灣區航空、長榮航空等，但部分已預告今日復飛消息。

大灣區航空今晨表示，今日航班需要取消或延遲，但預計今晚較後時間，可開始恢復由外站飛返香港的航班。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：TOPick港聞組