【颱風蘇拉】打風街市清空冇菜食？　營養師推薦5類防便秘食物

▲ 超強颱風「蘇拉」襲港導致不少街市菜檔清空，本港就有營養師推薦5種蔬菜以外的高纖維食物，有助防止便秘。

超強颱風「蘇拉」襲港，不少市民早在颱風殺到前已搶購「儲糧」，大批街市菜檔被清空。有人可能擔心「冇菜食」、纖維量攝取不足會導致便秘，本港就有營養師推薦除了蔬菜之外的5類高纖維食物，能夠有效促進腸道蠕動，防止便秘。

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香港營養師學會認可營養師吳耀芬（Kathy）曾於TOPick撰文，指出除了蔬菜外，以下5類食物亦含有豐富纖維，多吃有助保持腸道暢通。

菌類、菇類

蘑菇、冬菇和金菇口感豐富，類似於肉類，它們富含高纖維，而且脂肪含量很低。多吃菇菌類可以增加纖維攝取，從而促進腸道暢通。

糙米飯

糙米飯的纖維含量比白米高出10倍之多，並且含有比白米更豐富的營養素，如維他命B雜等，對身體健康非常有益。不過糙米飯的口感較硬，不是每個人都喜歡那種口感。Kathy就建議市民可按照一份糙米和三份白米的比例，使用電飯煲煮糙米飯。在烹調時，比平常煮白米多加一點水，使口感更柔軟。

益生菌

益生菌是對腸道有益的好菌，可以促進腸道蠕動。而乳酪就是一種很方便的益生菌來源，尤其是低脂乳酪，非常適合正在減肥的人士食用。

燕麥

燕麥含有豐富的水溶性和非水溶性纖維，不但能夠幫助排便暢通，還有助於降低膽固醇。但要注意的是，很多市面上販售的燕麥會加入煉乳、全脂牛奶和糖，使其熱量急速上升。所以我建議大家選購原粒的純燕麥，自己在家中使用低脂或脫脂牛奶烹調。

水果

水果含有豐富的纖維，Kathy就最推薦番石榴，其次是蘋果（連皮吃）、橙，以及奇異果。這些水果不僅容易食用，而且含高纖維，對身體非常有益。但如果正在減肥，就不建議吃牛油果和榴槤，儘管它們都含有豐富的纖維，但同時熱量亦非常高；每100克牛油果和榴槤的熱量分別為160和147卡路里，相當於同樣重量的番石榴的2.4倍和2.2倍。

5大類膠質聖品防痔瘡

此外，台灣大腸直腸肛門外科醫師黃郁純亦曾在個人Facebook專頁發文，表示很多罹患痔瘡或長期便秘的患者，即使吃很多纖維質、喝大量水，情況仍沒有改善，原因是可能缺乏了關鍵性的「膠質」，亦即「水溶性纖維」，並推薦以下5大類膠質聖品，包括海鮮、蔬果等種類，幫助消化。

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責任編輯：羅嘉欣