【颱風消息】陳國基赴緊急事故監察及支援中心　指示封閉有水浸風險單車徑和行人隧道

▲ 陳國基今早聯同鄧炳強及卓孝業，前往緊急事故監察及支援中心。(陳國基fb圖片)

天文台已在今日凌晨改掛八號風球，今日全港學校停課，而保安局轄下的緊急事故監察及支援中心已全面啟動。政務司司長陳國基今早聯同保安局局長鄧炳強及卓孝業，前往緊急事故監察及支援中心，了解颱風的最新評估以及聽取工作匯報。他稱已指示相關部門，將有水浸風險的單車徑、行人隧道等設施封閉。

▲ 陳國基今早聯同鄧炳強及卓孝業，前往緊急事故監察及支援中心。(陳國基fb圖片)

陳國基今日在社交網頁表示，已指示中心人員務必繼續密切監察，超強颱風蘇拉對本港不同地區的影響，因應風險評估，協調有關部門和機構果斷應對。針對低窪地區，他已指示相關部門，將有水浸風險的單車徑、行人隧道等設施封閉。

各區臨時庇護中心 已特別提早由昨晚8時起開放

陳國基亦聯同民政及青年事務局局長麥美娟、副局長梁宏正及民政事務總署署長張趙凱渝，前往位於梁顯利油麻地社區中心的臨時庇護中心，了解地區人士和義工的協作情況。而各區的臨時庇護中心，今次已特別提早由昨晚8時起開放，讓有需要的市民入住。

▲ 陳國基亦聯同麥美娟，前往位於梁顯利油麻地社區中心的臨時庇護中心。(陳國基fb圖片)

麥美娟等民青局團隊，之後聯同沙田民政專員余懷誠，到設於沙田隆亨社區中心嘅臨時庇護中心，視察運作情況。她特別關注，沙田區城門河倒灌及區內隧道水浸問題，務求庇護中心運作順利能為有需要市民提供暫避之處。

麥美娟等民青局團隊之後隨即去到北區沙頭角，聯同北區民政專員賴子堅視察區內情況。沙頭角區屬香港東部沿岸低窪地區，受風暴潮影響，最高水位有機會與溫黛襲港時相若，可能出現嚴重水浸。北區民政處昨晚已於沙頭角中心小學設立緊急庇護中心，趁天氣未轉惡劣前，沙頭角鹽寮下村村民和義工更自發幫助沙頭角護老院行動不便長者搬床入住中心。麥美娟亦請民政處聯絡北區醫院及社企運送軟餐予有需要長者。

呼籲市民切勿進行追風

面對超強颱風來襲，陳國基強調，除政府的全面部署外，市民的充分配合同樣重要。他說，今早留意到街上行人和行車都很少，可見市民都配合政府呼籲，盡量留在室內。他再次呼籲市民切勿進行追風、海上或其他危險的活動，政府亦會做好一切應變和善後工作，包括在風暴過後盡快開通任何被阻塞的主要道路，並盡早恢復正常公共交通服務。

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責任編輯：區綽彥