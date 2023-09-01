【颱風蘇拉】打風落雨衣物難乾有噏味　專家教6招室內晾衫快乾除臭大法

▲ 專家教6招室內晾衫快乾除臭大法。（iStock圖片）

超強颱風蘇拉逼近本港，天文台表示未來數小時天氣將逐漸轉壞，有狂風大驟雨，風勢猛烈。下雨天洗衫，衣物難乾容易滋生細菌及霉菌，散發出來的「噏」味也不少人束手無策。為此，TOPick整合6個室內晾衫快速乾衣、除臭的方法，大家不妨參考。

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3招快速乾衣法：

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3招除霉味方法：

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除了以上6招，其實從洗衣前以至洗衣過程中，乃至晾衫時都有很多好方法幫助去除濕氣，加快衣物乾透，並去除陣陣噏味。

1. 洗衫前用梳打粉+檸檬酸去噏味

育有一子的手作達人Billie Ng（吳斯翹）曾接受TOPick訪問，分享天然的衣物防臭噏大法。她指，洗衫前用梳打粉與檸檬酸浸泡衣物能去除噏味。

首先，將梳打粉放進一盤水中，待溶解後再浸衣物，需時一小時以上；

沖淨衣物後再放在清水中，之後放檸檬酸，再浸衣服半天；

最後可將衣物放入洗衣機洗淨，但不用柔順劑。

2. 晾衫前去濕法

日本的家事專家每田祥子也曾分享室內晾乾衣物並讓衣物清爽無味的妙法。

選用「大洞」的洗衣籃，有助濕氣蒸發。

洗衣前將衣物翻面，衣物內面接觸肌膚，會沾有汗垢油漬，將衣物裡外反轉地洗滌不但能防止掉色，還可讓衣物快乾。

衣服進行脫水程序前，打開洗衣機蓋，將乾毛巾扔進洗衣機，可發揮吸水作用並增加衣物重量，加快乾衣。

3. 晾衫期間加快乾衣法

衣物洗淨後立即取出，否則洗衣機會成為細菌溫床，產生異味。

晾衫時衣物保持一個拳頭的距離，讓衣物之間保留空間有助空氣流通。

晾衫處的地板鋪報紙，可降低室內濕度。

開風扇助空氣流通

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責任編輯：羅嘉欣