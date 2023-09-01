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【颱風蘇拉】蘇拉來襲超市貨架搶購一空　僅剩1物無人問津網民慨嘆：有益㗎

保健美顏 16:31 2023/09/01

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熱門 颱風蘇拉 王怡然 區區有好校 莊子璇 新手爸媽 破毒強人 30＋減肥 MIRROR

蘇拉來襲，超市貨架搶購一空，僅剩1物無人問津。

超強颱風「蘇拉」襲港，市面出現搶購潮，街市、超市食品貨架多被搶購一空，但也有例外。有網民昨日（8月31日）就拍到，在超市一排貨架上幾乎空無一物，惟獨剩下燈籠椒，引起網上一陣熱議。

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【活得健康啲】街頭小食熱量大比拼　營養師拆解6大邪惡陷阱

有網民Kin Tai昨日分享照片，顯示在一排超市貨架上，僅剩青紅黃的燈籠椒，笑指「香港人有幾討厭食燈籠椒？真係世界末日都唔食你囉⋯⋯」

（圖片來源：網民Kin Tai授權使用）

相片引發網民熱議，有網民直指「有益㗎」、「其實好好食，好甜的」、「生食好甜」；但亦有人覺得可能跟價格高昂有關：「可能太貴，唔值」、「望過好似要30蚊隻唔捨得買」。

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其實三色椒營養豐富，台灣營養師高敏敏就曾發文分享，青椒、黃椒、紅椒都是同一種菜，青椒長大後就會變成甜椒，而在未熟期會呈鮮綠色、皮較嫩、「椒味」也比較重；到綠熟期時，形態發育完整、果皮變硬、呈暗綠色的青椒。再到著色期時，葉綠素慢慢減少、茄紅素增加；完熟期時，果皮的葉綠素完全消失，就會變成完全著色果，如紅椒、黃椒等，口感也較甜。

高敏敏建議，甚麼顏色都要吃，而烹煮方式也很重要，像是青椒拿炒肉片、甜椒淋橄欖油單食，或是拌沙律都很不錯。

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責任編輯：羅嘉欣

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