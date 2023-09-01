【颱風蘇拉】水位急升直逼「溫黛」　市民無懼打風直擊大澳水浸實況

▲ 水位急升直逼「溫黛」，市民無懼打風直擊大澳水浸實況。

八號風球現正懸掛，天文台預料沿岸低窪地區的水位今晚起將急速上升，當中吐露港的最高水位預計於午夜時分升至約5米或更高。不過，有市民卻無懼水浸風險，到大澳一帶直擊實況，並發現該區的行人路已有水淹至膝蓋；有街坊更「轉危為機」趁機於岸上捕魚獲。

最新影片:

有女網民於Facebook香港突發事故報料區上載了大澳實況影片及圖片，影片中可見大澳已經出現水浸情況，而且水位已經到膝頭，亦十分大浪，已見不到平日的行人路，垃圾桶亦在水中漂浮。期間，她卻見到一名男街坊竟拎著魚網，準備於行人路上捕魚，對方更笑稱準備捉「烏頭」今晚加菜。而其他圖片，亦可見街坊需涉水而行，大部分商戶亦已停止營業。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

除此之外，其他的低窪地區，有網民於Facebook大埔人大埔谷亦指林村河的水位已上漲至3米，與行人路十分貼近，令人非常擔心。

天文台表示本港各沿岸地區的水位亦會於明日（9月2日）早上約六時開始顯著上升，維多利亞港的最高水位將升至海圖基準面以上約3米多。晚上約九時開始，吐露港的最高水位預計於午夜時分升至海圖基準面以上約5米或更高，接近1962年「溫黛」襲港水平；沿岸低窪地區如鯉魚門，比正常潮位增加約1.5米，而大澳水位則會升至海圖基準面以上約3.5米，比正常潮位增加接近2米。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：羅嘉欣