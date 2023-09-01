【蘇拉襲港】多區商鋪嚴陣以待做好防風措施　鯉魚門商戶料仍難避免水浸

▲ 本地多區商鋪已做好防風措施，高危地區鯉魚門的商戶已用木板墊圍封店鋪。（吳卓峰攝）

超強颱風「蘇拉」來勢洶洶，天文台預測其威力與2018年破壞力極強的「山竹」相若，有機會改發10號風球。今日（1日）凌晨2時40分本港已改掛八號熱帶氣旋警告信號。本地多區商鋪已做好防風措施，高危地區鯉魚門的商戶已用卡板墊高店內貴重物品，以免損失慘重。

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油塘鯉魚門茶餐廳負責人李小姐指，今早岸邊水位尺顯示水位已上升至第3級，海水浸入露台近洗手間，潮退後水位仍貼近露台邊沿，天文台預報今晚水位預計會升至第4級，海水將會灌入餐廳內，店舖雪櫃已用卡板墊高，卡位枱腳等都包上膠袋防水浸壞，預計店內仍難避免水浸，今晚將留守店內防止突發變故。

數年前超強颱風「天鴿」及「山竹」接連襲港，杏花邨屋苑遭重創慘變澤地，該邨居民和屋苑管理公司為免災情再現，已做好防風措施，記者今早視察當地，屋苑大堂出入口已加裝防水閘及堆滿沙包，居民亦加固住所的玻璃窗，商戶亦為店內玻璃貼上了膠紙，慎防玻璃破裂時碎片四散造成傷亡。不過八號風球下，有家長帶小朋友到海旁感受風力。

西環海旁的商店及中環交易廣場地下的玻璃幕門亦貼上了膠紙，地上門縫亦堆放了沙包，慎防雨水湧入室內。

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記者：黃傑偉、陳麗娜