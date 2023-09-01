【我們的十八歲】廖子妤喜與《骨妹》導演徐欣羡重聚　余香凝難忘產後首次重返片場

▲ 《我們的十八歲》

由徐欣羡執導，溫碧霞、林千渟、楊偲泳（Renci）、李麗珍、車婉婉及廖子妤（Fish）參演港產片《我們的十八歲》將於9月28日上畫。

影片講述林千渟及楊偲泳分別飾演的張綺玲（Elaine）及李羡英這對好姊妹，從讀書時期到踏入80年代香港影圈的成長故事。

電影亦有一眾影星助陣客串，包括狄龍、陳豪、文雪兒、及余香凝（Jennifer）等，當中Fish和Jennifer更是睽違7年再與導演徐欣羡合作，Fish直言拍攝時令她勾起3人合作《骨妹》的情景，感謝導演知遇之恩。

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▲ 林千渟（左）與廖子妤。

《骨妹》後再合作

有別於舊作，這次《我們的十八歲》Fish跟Jennifer戲份並不算多，但二人非常開心跟徐欣羡（Tracy）再度合作，Fish笑指那些年拍攝《骨妹》時，大家都比較年青，對未來充滿期盼，整個拍攝氣氛都非常熱血。

雖然相隔7年，但Fish笑言導演無太大轉變：「就算有變化都可能是皮膚吧，無咁緊緻，哈哈，但Tracy 依然都是那個很注重細節，很注重角色之間的感情，很給予演員空間的一個導演。」

產後復出之作

廖子妤在戲中飾演張綺玲的經理人Jacky，一直陪伴對方走過演員事業高低，她對於主角遭遇很有同感，勾起入行以來的回憶，並特別感謝導演當年知遇之恩。

Fish說：「雖然今次接演這部電影的戲份不算多，但其實我跟Jennifer都很想重溫拍攝《骨妹》那時候的熱血情感，同時亦有種向Tracy報恩的感覺，因為在這個行業待久了，總會回想起從前的自己，那時自己甚麽都不是，故此會特別珍惜當時給予自己機會的人。」

Jennifer這次只客串一場，卻是她誕下女兒Clare後首次復出拍戲，所以對當日拍攝非常難忘。對於能夠再與Tracy合作，她很感謝獲得對方信任。「那次拍攝勾起了很多第一次拍電影的回憶，因為《骨妹》是我入行第一部電影，就是Tracy執導，覺得有一種很熟悉的感覺，大家都有足夠信任。」

Jennifer稱：「雖然我只是客串一場，但拍攝時我對自己信心很低，剛生完小朋友，第一次重回片場，會自我懷疑，很久沒有拍戲我會否對住鏡頭很陌生呢？自己演戲會如何，又或者自己樣子是否尚未回復最佳狀態，心裡有很多不安，但當我面對Tracy，所有不安都消失。」

她亦指過去幾年不論自己還是導演都成長了很多，Tracy的執導技巧令演員更放心演出。

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